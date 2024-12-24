陽明估明年持續繞行好望角　提前佈局俄烏戰爭停火重建

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今（24）日舉行法說會，經營團隊表示，紅海危機何時結束無法預測，預期明年仍會持續繞行好望角，也將有助於緩解過剩運能；俄烏戰爭若結束，也準備好相關航線布局及重建。

陽明表示，無法預測紅海繞行何時得到緩解，或以哈戰爭對市場影響也無法預測；若紅海危機緩解繞行結束，供給量恢復到市場，但航商跟聯盟如何把多餘運力派到哪些航線、航線如何重組，要看各航商策略。

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陽明指出，明年相較今年供需狀況，基本上缺口會進一步收斂，今年供過於求的缺口約8％，明年缺口將改善至約4％，預期紅海危機繞行好望角的狀況會持續下去，可進一步將過多運能消化。

另關於俄烏戰爭，陽明表示，俄烏跟紅海比較不同，紅海造成供給影響，俄烏是這兩個市場目前停擺，若停戰後市場恢復，會有重建商機，影響貨櫃跟散裝，公司也準備好若停戰市場恢復，相關的航線佈局也會加入重建市場參與，對整個貨源有一定幫助。

陽明Q3單季稅後淨利為283.67億元，年增911%，稅後EPS為8.12元；累計今年前3季稅後淨利為516.34億元，年增750%，稅後EPS為14.79元；累計今年前11月合併營收為2057億元，年增58.08％。