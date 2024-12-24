財劃法衝擊經部預算減300億元　公建計畫、科技研發都受阻

▲經濟部長郭智輝說明財劃法修正影響。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

《財劃法》修正案強行三讀通過，未來中央可支配預算減少，經濟部長郭智輝今（24）日下午說明，對於經濟部造成的影響非常、非常大，包括防洪治水、科技研發、中小微企業發展等都會受到影響，若按比例調減，經濟部預算將減少約300億元，在公建計畫大概少109億，科技計畫大概減了116億，一般支出減了74.4億。

郭智輝表示，《財劃法》突然間修改計畫，就好像不會讓我們快速能夠去整合到中央跟地方彼此責任的劃分，好像說今天開車本來靠右，突然要改成靠左，會非常困難，不是對不對，只是現在馬上要改《財劃法》，對經濟部影響非常、非常大，財劃法能否讓大家習慣、運作一段時間後，充分討論，把預算重新分配落實，讓所有需要預算計畫都如期進行。

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技術司長邱求慧指出，《財劃法》的修正，也讓台灣的科技研發預算受到影響，本來已與美光、AMD、輝達、科林、新思、艾司摩爾等國際大廠簽約合作，未來預算不足，將影響台灣AI科技的國際合作佈局。

產發署長楊志清也提到，台灣產業將面臨經費短缺困境，重要措施也會受到影響，對台灣產業帶來挑戰，產業競爭力面臨挑戰，面對全球市場競爭激烈、中國產能過剩挑戰，經費縮減無法提供中小企業必要協助；產業升級轉型也會受到阻礙，低碳化轉型等都會受到影響；新興高科技IC設計、6G、半導體材料設備等都會受到影響；對於減碳工作目標達成速度也會變慢。

中企署長李冠志指出，中央政府支持傳產、中小微企業，政策工具包括中小微企業轉型貸款利息補貼，中小信保保證專款，以及地方創生及研發補助，這些在地產業資源，都會受到影響。

水利署也說，治水跟穩定供水調度的預算，會大減180億，包括跨縣市河川整治、曾文水庫清淤、新店溪治理、荖濃溪防災韌性、石門-新竹聯通管、大安大甲溪聯通管、新竹海淡廠等工程。