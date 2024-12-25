張忠謀喊「全球化已死」　老謝點名8慘業受衝擊

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「為什麼全球化會死亡？」為題撰文，表示張忠謀曾說全球化已死，現在川普的關稅大刀也是衝著全球化來的，愈來愈多的人相信「世界不是平的」，全世界的供應鏈將重組，關稅的壁壘可能愈築愈高，而中國生產製造能量愈來愈強大，全球化與反全球化都會衍生出不同的生態與問題，這是未來世界的大挑戰，更點名8大可能受到衝擊的產業。

以下謝金河臉書全文：

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張忠謀先生出版的自傳記述了他與台積電一生的歴程，這其中，他反覆的闡述從全球化到反全球化的時代之變。在台積電運動會上，張忠謀又說：全球化已死，嚴峻挑戰在眼前！

全球化死，嚴峻挑戰在眼前，但全球化持續走下去，世界的挑戰恐怕更嚴峻！關鍵在於中國的變數。

世界要全球化，這必須立足在市場經濟上，也就是透過市場供需法則，企業公平競爭。但如果有一方是透t過國家補貼，到銀行搬錢，不計成本代價，不擇一切手段把對手打趴，這個全球化就很難運作下去。

2006，2007年有一本大作全球暢銷，這本書的作者Thomas Friedman的著作「The World is Flat」（世界是平的）。作者說全世界出現許多推土機把世界鏟平了！包括網際網路的發明，外包等把世界變得愈來愈平。這個理論在闡述從柏林圍牆倒塌到2001年中國加入WTO的世界經濟變化過程。

Friedman的書精準論述全球化對世界帶來的衝擊，這本書幾乎是那個時代的鉅著，每個人都郎郎上口。而中國則是全球化最大贏家。但這個全球化為什麼會變調？這是因為中國經濟奔馳卅年，中國的國家資本變得強大！任何產業得到國家資本的助力，很多產業很容易變得脆片化。

這從面板，LED，太陽能電池模組，到石化，鋼鐵，水泥，現在再到成熟製程半導體，甚至是碳化矽都淪為中國殺戮下的「慘業」。這兩年，中國的電動車，電池已席捲全球，日本，德國都出現災情。中國的內捲將進一步捲到全世界！

川普的關稅大刀是衝著全球化來的！現在愈來愈多的人相信「世界不是平的」，全世界的供應鏈將重組，關稅的壁壘可能愈築愈高，而中國生產製造能量愈來愈強大，全球化與反全球化都會衍生出不同的生態與問題，這是未來世界的大挑戰。張忠謀創辦人的憂慮，也許他已經悟出新的問題。