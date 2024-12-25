Uber Eats併foodpanda！　公平會2大理由禁止結合

▲Uber Eats、Foodpanda兩大外送平台合併案，全國外送員產業工會抗議資料照。（圖／記者皮心瑀攝）

記者陳瑩欣／台北報導

針對外界高度關注的UberEats與foodpanda兩大外送平臺結合案，公平會今（25）日以2大原因禁止結合。公平會指出，113年12月25日第1732次委員會議決議認為本結合對限制競爭之不利益大於整體經濟利益，且無法透過結合矯正措施確保維持競爭，故依同法第13條第1項規定禁止其結合。

公平會表示，依Uber與德商Delivery Hero SE簽訂股份買賣協議，Uber及Uber Portier B.V將收購Delivery Hero SE子公司富胖達公司及帝力佛英雄商城公司全部股份，符合公平交易法第10條第1項第2款及第5款之結合型態。Uber於我國經營UberEats平臺，以及富胖達公司經營foodpanda平臺均為連接消費者、店家及外送員三方市場之餐飲外送平臺。

公平會指出，本案影響層面深遠，為審慎評估公平會舉行多場公聽會，蒐集學者、專家、消保團體、餐飲店家、外送員之意見，另也進行市場問卷調查，對消費者、餐飲店家面對價格調漲之行為蒐集資訊，以進行競爭法「假設性獨占者檢驗」、「臨界損失分析」等面向之經濟分析。於公眾意見徵詢階段，也收到數百份公眾表達意見，以及其他外送平臺、潛在可能競爭事業，各相關主管機關之資料及意見，並請參與結合事業到會詳為陳述意見，公平會針對各界意見均予以充分審酌評估。

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公平會表示，於綜合前述資訊後，委員會議認為UberEats與foodpanda結合具有顯著之限制競爭疑慮，因UberEats所受競爭壓力主要來自於foodpanda，結合後將消除此競爭壓力，且其他競爭者對UberEats所能施加之競爭壓力有限，結合後UberEats不受競爭束縛，更有誘因提高對消費者之價格及對餐飲業者之抽成。潛在競爭者難以及時且充分的進入市場，對UberEats產生競爭壓力。再者，UberEats之交易相對人為個別消費者或多為中小型餐飲業者，也難以透過餐廳外送或其他直接交易管道「繞過」餐飲外送平臺，制衡UberEats的市場力，結合後將更欠缺抗衡力量。

公平會進一步指出，申報人雖主張結合可提高外送網路密度，透過實現「密度經濟」可提高配送效率，以及主張結合可擴大消費者與餐廳接觸範圍，並可為消費者及餐廳節省使用兩個平臺的成本，但經公平會審酌認為前述主張難以驗證或於短期內實現，此非必須透過結合達成，且與限制競爭之不利益明顯不成比例。

申報人雖就結合案提出承諾事項，但經公平會審酌認為均屬於短期暫時性的行為面矯正措施，且難以重建、維持結合前的競爭狀態，與修復結合所造成之競爭傷害無關。

公平會決議認為UberEats及foodpanda結合案的限制競爭不利益大於整體經濟利益，且無法透過結合矯正措施確保維持競爭，故依公平交易法第13條第1項規定禁止其結合。