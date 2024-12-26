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先探／謝金河：選股集中化的新趨勢

圖／先探投資週刊 提供

二四年熱門的矽光子題材大熱，華星光飆上了二一九元，上詮拉升到二五八元，聯亞也創下三九九．五元的新高價，股價飆漲，主管機關要求相關公司提前公布財報，發現狀況並不理想。

文／謝金河

二四年熱門的矽光子題材大熱，華星光飆上了二一九元，上詮拉升到二五八元，聯亞也創下三九九．五元的新高價，股價飆漲，主管機關要求相關公司提前公布財報，發現狀況並不理想。

聯亞二四年十一月營收八五一三萬，月減二五．七％，年減十九．三％，十一月自結損益兩平，十月、十一月ＥＰＳ合計○．一五元，前三季虧損六三○○萬，ＥＰＳ是負○．六八元，前十一個月ＥＰＳ是負○．五三元，但股價直逼四○○元。華星光業績稍好，前三季ＥＰＳ二．七一元，十一月營收三．六七億元，連續五個月創下年度新高，自結十一月業績，淨利五七○○萬，ＥＰＳ○．四元。上詮十一月營收一．五億，單月虧損五○○萬元，前三季虧損一七○○萬元，故事也從這裡開始。

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上個月我到建築人聯誼會演講，我問林松福董事長上詮股價大漲，二五年展望如何？他告訴我，ＣＰＯ產品會打入台積電供應鏈，可能有機會轉盈，但二六年會比較有把握，我進一步問，到二六年，最好的ＥＰＳ會到多少，他說二、三元，這是我們在樓梯口簡單的對話，以上詮的業績對上二五八元的股價，這顯然有一點「老人與狗」的效應，股價跑得比人快。進入二五年，這種股價跑得快，但基本面跟不上業績獲利的，恐怕會有一些調整壓力。

智邦與友訊的天差地別

上詮、聯亞、華星光都是二四年ＣＰＯ熱門的題材股，ＣＰＯ是共同封裝光學，傳統插拔式將進入ＣＰＯ，四○○Ｇ交換器也將升級到八○○Ｇ，誰能在技術上獲得突破，後面的變化才會更加彰顯，這是檢視光收發模組相關個股重要的新起點，誰能在技術上突破？這是關鍵時刻。

台灣最早進入網路設備領域的是友訊，後來是智邦，二○○○年前後，高次軒領軍的友訊大放異彩，股價漲到一四六．五元，而那個時候智邦經營不順，股價最慘跌到四．九四元，但是後面二十年的變化令人不敢想像，友訊在高次軒過世後，家族經營不善，最後落入台鋼之手，到二四年第三季本業才出現獲利，最近終於漲到二七．七元，但智邦這幾年經營人才輩出，營收不斷放大，二三年營收八四一．八八億，ＥＰＳ十五．九九元，二四年九月起營收跨過百億門檻，十一月到一二五．四九億元，全年營收肯定破千億元，ＥＰＳ可能直逼二○元，股價已經跑到七八七元。

這些年，我們都知道台積電的好，長期抱著台積電又好又穩，堪稱高枕無憂的長線好股，這些年，大家也很青睞持股台積電逾五成的元大台灣五○，但很少人注意到智邦，從資訊揭露上，智邦大股東持股不高，但是經理人一直很卓越。這些年智邦一直在成長的路上，營收年年成長，淨利從一八年二九．五億，二四年一定跨過百億元，股價大漲後，市值達四二三二億元，贏台塑石化近千億元，這是台灣最大的黑馬股。

光通訊下一回合的競賽

市場上很多投資人都買過智邦的股票，經常參加金融家考察團的李宇振先生長期看好智邦的潛力，他從一○○元以下就長期持有，如果有人在○八年最慘的四．九四元買入抱到現在，投資回報率超乎想像，但產品相同的公司在不同經營團隊治理下，命運卻迥然不同，友訊股價最慘跌到七．八二元，高家內訌，最後連經營權也被搶走。台鋼集團搶到友訊，如果能找到好的專業經理人，友訊也有東山再起的機會。

我記得大約○三年左右，我們組了一個團到埃及，剛下飛機，在開羅的機場看到友訊D-Link的廣告牌子非常感動，昔日友訊是一軍，智邦是二軍，如今智邦是超級一軍，友訊反成二軍，這是經營的心法，友訊與智邦這二十年變化，可以成為大學企業政策個案的教材。

所以光通訊產業下一回合的觀察，誰能從四○○Ｇ進入八○○Ｇ，光纖從插拔式轉入ＣＰＯ，這時候大家看營收，華星光三○．九九億（前十一月），上詮十二．六五億，聯亞十一．一九億，這三家公司虧最多、營收最少的公司股價最高，基本面最好的華星光股價最低，這是市場炒作的力量，未來成敗還不能太早下定論。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2332期精彩當期內文轉載》

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