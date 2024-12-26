台驊股東臨時會完成董事會全面改選　張立秋任董事長、三名女性董事

月配息台股ETF大換血！00943增刪20檔 砍華碩抱聯電

台灣指數公司今（26日）公告年終最後兩檔台股ETF兆豐電子高息等權(00943）與中信上櫃ESG30（00928）換股，牽動逾33億元資金移轉，其中00943增刪20檔，砍華碩（2357）、增聯電（2303），預計明（27日）正式生效。

陸鏡頭廠驚傳爆雷 郭明錤：僅一家台廠受惠

業界近日傳出中國鏡頭產業由於當地競爭激烈，因此部份鏡頭價格甚至崩跌到比礦泉水便宜，因此業界估計有利台灣鏡頭廠如大立光，但對此知名分析師郭明錤表示，他認為台灣光學廠明顯受惠的只有亞光。

博盛上櫃上櫃首日漲逾11% 中籤最高賺2.65萬元

博盛半導體（7712）今日以承銷價186元正式上櫃掛牌交易，並上演蜜月行情，今日股價來到高點212.5元，大漲 14.25%，終場收206.5元，漲20.5元或11.2%，以抽籤承銷價186元估算，若在今日盤中最高價賣掉，一張現賺2.65萬元。

新光金整併「安置計畫」不明朗 子公司元富證組織工會

新新併進入主管機關審核程序，新光金旗下元富證券員工組織工會，今天赴台北市政府勞動局送件登記。元富證工會指出，資方近日透過勞資會議火速通過員工安置計畫，員工卻連勞資會議勞方代表是誰、勞資會議內容為何都無從知悉。

高息ETF績效全陣亡！緊盯年底行情 跟著大盤更吃香

2024年進入倒數，年尾的熱鬧也預告著台股又走完一年，而回顧台灣投資人最愛的ETF，不管是高股息、市值型還是產業型，到底一年的績效評比誰最好？展望年底到過年的時間，台股又會有什麼行情？今天一次搞懂。

BBU族群熱度不減！4檔亮燈 AES-KY連拉2根、刷2年半高點

台灣中型100指數將BBU（電力備援模組）高價指數股AES-KY（6781）納入成分股，預計12月31日生效，吸引投信買盤進駐，12月以來投信買超1291張，今（26）日股延續昨（25）日強勁攻勢，10點前就鎖住1180元漲停價位，創下2022年7月18日以來新高價位，至午盤西勝（3625）、新盛力（4931）、新能高（6558）群起亮燈漲停，順達（3211）漲逾9%，族群狂歡。

美股散戶最愛榜出爐！輝達躍升第1 兩檔ETF買氣不墜

根據外媒《CNBC》報導，Vanda Research 的數據顯示，今（2024）年全球散戶在美股輝達（NVIDIA）投資了近300億美元，這使其成為今年散戶在網路上購買最多的股票，除了NVIDIA以外，今年交易量前5大標的居2~5名依序是SPY（SPDR S&P 500 ETF Trust），特斯拉、QQQ（Invesco納斯達克100指數ETF）以及超微（AMD）；雖然排名首位NVIDIA的淨流入量幾乎是 第2名SPY的兩倍，但是SPY和QQQ這兩檔ETF在近3年美股交易表現上買氣不墜，穩居交易量

貨櫃航運股只能賭短線？ 法人：供給過剩長線風險大

長期追蹤貨櫃航運股的國內法人昨(25)日傍晚出報告，指出搶運是假議題，罷工也不足慮，今年前11個月貨櫃新船增加269萬箱(20呎櫃)創新高；新船待交訂單801萬箱，船隊供給將再增25%，未來幾年，新船大量下水，遇上關稅壁壘帶來的貨量需求減少，全球貨櫃航運持續供給過剩是很明顯的，貨櫃航運股只能賭短線，長線風險大。

台灣港務公司明年預計招考228人 師級起薪5.66萬、員級4.82萬

台灣港務公司甄試計畫公告，預計於114年招考正、備取共228名，職缺包含師級及員級。師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，起薪為56,680元/月。員級職稱為高級事務員、高級技術員者，須專科以上學校相關科系畢業，起薪為48,230元/月。明年全員調薪3%。

12月降息後 資金規模長胖2檔A級公司債ETF