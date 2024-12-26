台驊股東臨時會完成董事會全面改選　張立秋任董事長、三名女性董事

▲台驊股東臨時會現場。（圖／台驊提供）
記者張佩芬／台北報導
台驊國際控股股份有限公司(2636)今(26)日召開股東臨時會，完成董事會全面改選，並通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制等重要議案。隨後召開的董事會推選張立邱為董事長。
新任董事會成員包括：
張立秋(益爵投資股份有限公司代表人)、黃偉祥(大聯大控股股份有限公司代表人)、劉彩轉(長捷國際開發股份有限公司代表人)、賴文豪個人董事現任台驊國際物流海運事業部執行長、魏標昌(益緯投資股份有限公司代表人)、謝齡誼(菖隆投資股份有限公司代表人)。
同時選任陳錦旋、林志雄及廖勝利三位為獨立董事。此次改選後，董事會中有三位女性董事，顯示了公司對性別多元化的重視。
股東會結束後，也隨即召開董事會，推選張立秋先生為新任董事長。
公司表示，此次推選反映出公司對專業與穩健治理的高度重視，也顯示公司全力邁向永續經營與成長的決心。
張立秋董事長擁有深厚的市場洞察力與金融產業經驗，長期以來在業界建立了廣泛且穩固的合作網絡。未來，張董事長將致力於帶領台驊控股深化全球市場的資源整合能力，進一步鞏固公司在國際市場的競爭優勢。
台驊控股將以提升經營效率、強化治理績效及創造股東價值為核心目標，推動多元化經營模式，實現穩健成長與永續發展。
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