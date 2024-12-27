長榮航Hello Kitty「糖果機」壓軸登場首航巴黎　6架彩繪機全上線

▲長榮航與三麗鷗合作推出Hello Kitty彩繪機「糖果機」飛航台北-巴黎航線。（圖／長榮航提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今年與三麗鷗攜手推出3架全新Hello Kitty彩繪機，壓軸的「糖果機」26日晚上正式登場，飛航桃園-巴黎，總計6架三麗鷗彩繪機都已正式上線，未來也會視實際需求，調整彩繪機到別的航線。

長榮航表示，Hello Kitty糖果機的機身彩繪圖案繽紛奪目，可愛的三麗鷗明星除了大家最熟悉的Hello Kitty，還有超人氣的酷洛米、美樂蒂、布丁狗和大耳狗；為慶祝「糖果機」壓軸登場，長榮航特別於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty糖果機 台北-巴黎糖果星樂園」活動，從報到櫃檯到候機室，皆以「糖果機」元素為設計主軸。

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長榮航Hello Kitty彩繪機共有「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」、「閨蜜機」、「粉萌機」和「糖果機」等6架，陪伴旅客飛航峇里島、克拉克、宿霧、芝加哥、仙台及巴黎，跟三麗鷗的合作是2005年到目前為止很重要的合作方式，創造三贏局面。

長榮航指出，目前需求仍強勁，明年整體客貨運市場都樂觀看待，除加密現有航點外，也預計將開航美國達拉斯等；彩繪機的派飛都會配合機隊跟航網，與營業單位討論放在哪個航線，視實際需求做調整。