「混東區閃耀金晚」聖誕點燈來了！永慶房屋連6年暖心相伴

▲台北市東區商圈發展協設置絢彩奪目的燈飾藝術，陪伴民眾享受浪漫聖誕節，促進商圈繁榮發展。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

天氣冷颼颼、心卻暖呼呼！2024年台北市東區商圈以「東區閃耀金晚」為主題，分別在六大區域設置絢彩奪目的燈飾藝術，陪伴民眾享受浪漫聖誕節，台北市東區商圈發展協會於12/20在瑠公公園舉辦點燈儀式，台北市副市長林奕華親自出席，一同點亮東區聖誕燈飾。「在地好鄰居」永慶房屋也出動人力熱情支援，助點燈儀式圓滿順利；還有「房貸諮詢站」永慶快閃活動，邀請永慶房產專家現場為民眾解惑！

永慶協助點燈儀式 傳遞聖誕喜悅與祝福

點燈儀式先由新生命教會的小朋友們帶來活潑可愛的舞蹈表演揭開序幕，為現場嘉賓、民眾帶來歡樂。台北市副市長林奕華、台北市東區商圈發展協會理事長簡國維及台北市東區商圈發展協會榮譽理事長韓修和等嘉賓們，也一起啟動瑠公公園的聖誕城堡燈飾，傳遞聖誕節的喜悅與新年祝福。

「社區好鄰居」永慶房屋做為東區商圈的最佳幫手，自2019年起便熱情協辦台北市東區商圈發展協會各項活動，今年點燈活動當然不缺席！不僅提供活動帳篷，出動人力支援，還在現場煮熱騰騰的紅豆湯圓給現場貴賓，為東區帶來更多溫馨與正能量。

▲永慶「房貸諮詢站」快閃台北東區混市集，由永慶房產專家現場為民眾解惑。

閃耀城堡、愛心拱門燈飾 點亮東區商圈

「混東區閃耀金晚」將持續點燈到2025年2月16日，東區發展協會榮譽理事長、光武里里長韓修和分享，「混市集」活動將分成二階段，第一階段是聖誕及年貨市集，有琳琅滿目的零食、伴手禮、異國小吃、甜點等，第二階段則是在春節期間，將結合更多文創攤位，豐富春節假期。每個檔期皆超過百個攤位，假日還會有嘻哈音樂演出，讓民眾盡情享受東區特色與魅力。

台北市東區商圈發展協會理事長簡國維表示：「東區商圈在瑠公公園、龍門廣場以及瑠公廊帶設置巨大亮點燈飾，有城堡、愛心拱門等聖誕裝飾，歡迎大家和親朋好友一起來拍照打卡！」除了聖誕點燈以外，還有超過百攤的「混市集」讓民眾好拍、好逛、好吃又好玩，眾多美食、甜點、手作文創等特色攤位，還邀請DJ與街頭藝人現場表演，歡度浪漫冬季。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋作為「社區好鄰居」，積極與社區鄰里合作，發揮在地活力，我們連續六年響應「混東區」活動，從「潮FUN夏日趴」、「東區週年慶」再到聖誕節的「東區閃耀金晚」，以實際行動支持東區發展，未來也會持續和社區與合作，讓東區成為最閃耀的商圈。

▲永慶房屋出動人力熱情支援點燈儀式，送上暖心紅豆湯給現場嘉賓，讓活動圓滿順利。

▲永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，「買房安心貸」能按個人需求提供最合適的購屋計劃。

房貸問永慶稅務首席顧問 安心又輕鬆！

「混東區」聖誕點燈活動自12/20開始，將持續大約兩個月展期，永慶房屋不僅響應聖誕點燈活動，送上暖心紅豆湯，更舉辦永慶房屋「房貸諮詢站」快閃活動，由外號「行走的地政百科全書」的永慶房屋契約部資深經理陳俊宏，於現場親自為民眾解惑。

「現在有很多人對於限貸令有很多疑問，也會擔心貸款成數、撥款時間不如預期？因此我們主動來辦房貸諮詢站的活動，為民眾解惑！」陳俊宏表示，第七波信用管制後，除「無房無貸」的首購族受影響最小以外，過往認定較寬鬆的「有房無貸」首購族與換屋族等都受影響。因此在「房貸諮詢站」的永慶快閃活動中，可以發現有新婚夫妻購屋、單身小資族與換屋長輩等，都來尋求解答。

陳俊宏補充，永慶房屋「買房安心貸」主打優惠利率2.45%起，與多家銀行合作，提供客製化的房貸申辦建議，讓客戶能依照個人財務狀況與還款能力，選擇最合適的購屋計劃。如果對房貸還有任何疑問，即日起《永慶房仲網》也開設諮詢專區，讓民眾可留言與提問，將由永慶房產專家為你解惑，詳情可參考連結：https://msg.yungching.com.tw/feedback/create?src=loan。