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跌慘債券ETF替代方案？　存「抗跌+高息」冷門股

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股神探

00679B最大回檔31.9%，跌幅三成以上是最大的。後面冷門股從跌幅最大到小依序是大車隊20.1%、統一7.2%、中華電6.4%、全國電6.1%、敦陽科4.9%，全部跌幅都低於債券...

投資教科書教過，投資部位只有股票的人，比不買債券的人危險，搭配股債投資績效比較穩定，但這幾年債券逆風，如果改用其他配置會比搭債券好嗎？這次來實測一下。

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過去我在我podcast節目說過我自己的投資部位裡面，有一部分資金是放在冷門股，這幾年的績效也不錯，所以我自己的經驗是當債券績效不佳的情況下，冷門股也能幫忙補血。

美國公債這個產品本身是為了降低股市震盪風險，穩定領債息為主，債主是美國政府，但在川普上任後，觀察上個任期股市大漲，而且預期這次會做很多有可能造成通膨的事情，所以就讓投資人對債務沒信心，即使聯準會信心喊話說降息不會受影響，大家也不相信，合理想像如果通膨再起，不升息就不錯了，怎麼可能再大幅降息。最近雖然債券有反彈，但拉長時間來看，相較於股市漲幅，其實還是躺在地上。

接著談談冷門股的特性，這種股票本身就比較不會吸引主力或法人的興趣，加上很多冷門股一天成交量也才幾十到幾百張，遇到2022年大盤跌三成的空頭，冷門股很多是完全沒跌的，所以投資冷門股跟債券的特質其實非常像，冷門股沒有主力拉抬，當然不會快速上漲，題材也無聊，投資冷門股，你就只能看基本面變化，獲利成長加上配息成長，股價就會跟著慢慢往上漲。

再來是雖然冷門股很冷門，但再怎麼說也是股票，所以很大機會績效可以贏過債券跟通膨，股市多頭漲多一點，股市空頭也不太跌，所以冷門股跟債券的最大差別就會跑出來了，債券需要恐慌避險資金才會上漲，而且債息會隨著降息而下修，但冷門股會跟著股市大盤上漲，股息也能靠獲利成長而持續往上墊高，最起碼對抗通膨是絕對沒問題的。

但是投資冷門股還是要符合一些條件跟數據，這是投資個股，你需要自己花時間去做功課選股，先提供三個主要的選股標準：

第一是殖利率跟配息穩定度高：投資冷門股最主要目的，就是為了領配息，所以配息穩定度當然就要高，而且要比高股息ETF更穩定。

第二個是含息報酬率夠高：如果冷門股含息報酬率不高，那就沒什麼投資價值，也沒辦法抗通膨，而且現金殖利率也要高於台股平均的2.5%，這樣才能抗通膨。

第三是最大跌幅不能太大：既然冷門股法人干擾少，遇到崩盤理論上也不能被殺太多，跌幅至少不能比債券大很多，否則就沒有道理要捨棄債券改投資冷門股。

接下來列出幾檔冷門股名單，先打個預防針，我們不是要報股票，只是舉例而已，我先簡單分成大型股跟小型股，大型股是連法人大戶都想避險配置的股票，小型股就冷門到不行，平常沒人買。

首先第一個條件是高殖利率跟配息穩定度夠

大型股可以從0050成分股去找，通常是大家公認的避險股

第一家是中華電，0050買了1.07%：中華電信本來就是民生股，而且外資也喜歡停泊，連續配息27年，年均殖利率3.5%以上。

再來是統一，0050買進0.95%：這是台灣的食品龍頭，底下也有一堆轉投資，尤其7-11更是金雞母，連續配息41年，年均殖利率3.5%以上。

小型股的話就找冷門產業，盡量避開熱門族群

第一家是全國電，資本額9.9億元：全國電子是3C家電連鎖店，國內開了300多家分店，通路規模大就有穩定客源，連續配息21年，年均殖利率5%以上。

第二家是敦陽科，資本額10.6億元：敦陽科專門做國內政府跟中小企業的數位轉型生意，最近都在拼AI商機，連續配息27年，年均殖利率5%以上

第三家是大車隊，資本額5.9億元：這家公司就是大家常常打電話叫計程車的55688，現在是國內計程車龍頭，連續配息14年，年均殖利率4%以上。

再來是含息報酬率夠高

這邊要先列出債券當作對照，以元大美債20年00679B舉例，時間點切成三組觀察，分別是2020年至今，2024年至今，還有2022年股債雙殺年的表現，三個時間來觀察這些冷門股的績效。

第一組2024年至今：00679B含息報酬率是負0.47%，中華電7.41%，統一19.86%，全國電3.01%，敦陽科10.77%，大車隊9.8%。

第二組2020年至今：00679B含息報酬率是負19.1%，中華電36.2%，統一40.83%，全國電62.7%，敦陽科216.6%，大車隊112.42%。

第三組2022年：00679B含息報酬率是負22.08%，中華電0.55%，統一1.07%，全國電5.75%，敦陽科25.94%，大車隊12.23%。

如果再用年化報酬率來看，如果一筆錢從2020年放到現在，00679B的年化報酬率是每年虧損7.1%，中華電6.4%，統一7.3%，全國電10.1%，敦陽科25.7%，大車隊16.3%，股本越小的績優冷門股，報酬率越漂亮。

從三個時段來看，債券都呈現虧損，其他五檔冷門股績效都相當不錯，尤其最強的是敦陽科每年都是雙位數的報酬率。

最後一個條件是最大跌幅不能太大

前面在比配息跟漲幅，但股票最大的缺點就是回檔通常也不小，大起大落，動不動就是腰斬，所以跌幅也要注意，殺太多導致資產縮水就不好，領股息領30年還抵不了賠掉的價差。

以近三年來看，先用最大回檔幅度來排行一下

00679B最大回檔31.9%，跌幅三成以上是最大的。後面冷門股從跌幅最大到小依序是大車隊20.1%、統一7.2%、中華電6.4%、全國電6.1%、敦陽科4.9%，全部跌幅都低於債券。

再來反彈力道也要一起觀察，這代表漲幅動能

00679B最大漲幅是8%，冷門股漲幅由大到小依序是敦陽科79.2%、大車隊61.2%、統一36.7%、中華電17.5%、全國電3.9%。

所以漲跌幅最小的是全國電，而跌幅最小、漲幅最大的是敦陽科，表現算是最好，但整體冷門股跌幅都小於債券，反彈也比債券強很多就是了。

結論

從這些冷門股的短中長期表現來看，除了股價本身能跟著股市通膨，遇到空頭下跌時的抗跌性也不會輸給債券，不過冷門股說到底還是股票，這某種程度上也有點像在做投資等級債券，因為投等債的績效跟配息，主要還是跟發債的公司有關。在這種多頭行情底下，冷門股兼具抗跌跟高息的特性，在這種股市相對高點時，配置起來，對整體資產的抗風險能力會很大加分。

本文由玩股網授權，不得轉載

關鍵字： 債券ETF投資資金高息.冷門股

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