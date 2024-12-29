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全球人壽「好險有你─陳傑憲」名人激勵論壇　暢談棒球與人生甘苦

▲▼ 全球人壽論壇。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽董事長林文惠（右）為感謝陳傑憲的精采分享，特別致贈全球人壽30周年紀念酒，陳傑憲贈簽名球棒予董事長林文惠及總經理馬君碩（左）。（圖／全球人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球人壽昨（28）日舉辦全球人壽庭聚生活講堂「好險有你─陳傑憲」名人激勵論壇，邀請世界12強棒球錦標賽中表現優異的球員陳傑憲，與知名體育主播張立群進行對談分享，傳遞中華隊奮勇力搏的精神，陳傑憲暢談棒球甘苦談、12強賽事從不被看好到拿下世界冠軍的心路歷程，以及對棒球啟蒙恩師─他的父親滿滿的感恩與懷念。

中華隊在世界12強賽事中，一路過關斬將，勇奪冠軍，讓台灣棒球被世界看見，全球人壽身為贊助夥伴之一也與有榮焉。全球人壽董事長林文惠及總經理馬君碩親自出席論壇。

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董事長林文惠致詞表示，全球人壽支持台灣棒球發展已超過16年，從少棒、青棒到成棒；從國內賽事到國際賽事的贊助，包括今年拿下冠軍的世界12強棒球錦標賽，我們支持選手深根台灣、放眼世界。很榮幸邀請到世界12強MVP、台灣隊長陳傑憲，透過論壇傳遞堅毅精神，激勵更多人。

全球人壽庭聚生活講堂從2018年連續舉辦至今，今年特規劃名人激勵系列，因世界12強賽事讓大家看見台灣棒球運動永不放棄的精神，其中重要關鍵人物就是台灣隊長陳傑憲，他帶領團隊凝聚向心力，從賽前不被各界看好，在隊長的鼓舞下，提升士氣、激發實力。同樣的精神亦可應用在保險業，保險業務夥伴難免遇到挫折，但只要堅持信念，必定能讓保險的愛與責任，持續為台灣帶來溫暖及安定的力量。

此次論壇邀請到知名主播張立群擔任主持人，他日前在東京巨蛋現場轉播台灣奪冠的精采賽事、見證歷史時刻，這次與台灣隊長陳傑憲的對談特別有感動及心得，訪談火花不斷。會中，陳傑憲暢談小時候苦練棒球，一路如何戰勝挫折、12強賽事從不被看好到拿下世界冠軍的心路歷程，還有對棒球啟蒙恩師─他的父親滿滿的感恩與懷念。論壇下半場開放與會聽眾提問，現場發問踴躍、互動時而感性時而歡笑，為論壇畫下完美句點。
 

關鍵字： 全球人壽陳傑憲台灣棒球世界12強名人分享

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