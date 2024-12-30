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UberEats仍可一家獨大？　公平會：不會！依法處理

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲兩大外送平台合併案，公平會否決。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

UberEats與foodpanda兩大外送平台結合案確定喊卡，不過foodpanda母公司Delivery Hero持續虧損，若選擇退出台灣市場，UberEats仍可能一家獨大。公平會主委李鎂今天表示，如果UberEats濫用市場力量，公平法現行法規便可處理。

外界高度關注的UberEats與foodpanda兩大外送平台結合案，公平會於12月25日做出決議，因兩大外送平台結合後，市占率將突破9成，且UberEats不受競爭束縛，對市場造成的限制競爭疑慮遠大於整體經濟利益，也無法透過結合矯正措施確保維持競爭，因此禁止結合。

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立法院經濟、司法及法制兩委員會聯席會議今天審查公平會人事，朝野立委聚焦公平會對兩大外送平台審議的細節及後續發展。

立委質疑，foodpanda母公司Delivery Hero持續虧損，如果決定退出台灣市場，UberEats仍會一家獨大，公平會有無因應方式。

李鎂表示，假設foodpanda退出市場，UberEats繼續經營，且市場力量很大，可能達到獨占地位，在此情況下，如果UberEats濫用其強大市場力量，公平法對限制競爭或是獨占行為已有規範可處理。

不過李鎂強調，foodpanda是否退出市場，屬於事業自身經營考量，公平會無法揣測。

立委詢問，如果UberEats成立另個品牌的外送平台，透過第三家公司併購foodpanda，如何因應。李鎂表示，只要符合公平法規定的結合門檻，就須透過結合原則審查處理。

也有立委關切，公平會12月初才決定延長外送平台審議期限，延至至114年3月21日，但12月底又火速做出決議，背後考量為何。

李鎂說「當延則延，當決則決」，當事人到公平會陳述意見是必要程序，此案業者至公平會陳述意見的時間點是12月17日，離原本期限12月19日只剩2天，要做決定太倉促，因此延長期限，但委員聽過陳述內容後，共識度相當高，「當決則決」，因而月底就做出決議。

李鎂補充，公平會7位委員中，有6位委員贊成，1位委員不是全然反對，只是希望審議內容分析論述更完整。

另外，有立委詢問公平會如何看待數位平台高度市場集中化的議題，李鎂坦言，在網路效應之下，大者恆大是個問題，不過在公平法當中，事業濫用強大市場力量，已有法令可規範。

立委追問，公平會法令看起來不夠用，因為數位壟斷效果大於實體經濟，以美日歐盟為例，都曾對Google進行壟斷調查，台灣會不會做此動作。李鎂說，有大型數位平台是事實，她認為現行法規夠用，因為公平法就是處理市場競爭，沒有把數位市場排除在外，但數位經濟平台產生的問題，包含執法如何精進等，是可以討論。

關鍵字： UberEatsfoodpanda結合案公平會市場競爭

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