屏東榮總特區建設多　在地：金龍風暴抑制房價飆漲有成

▲屏東榮總特區近年有屏東榮民總醫院設立，人、車潮多，又有高鐵南延議題，房市相當受矚目。（圖／有巢氏房屋屏東崇大華盛加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

屏東榮總特區近年有屏東榮民總醫院設立，人、車潮多，又有高鐵南延議題，區域房市相當受矚目，尤其近年高雄房價高漲，吸引不少高雄人到該區購屋。在地房仲透露，近期受金龍風暴影響，屋主不願意降價，買方則是擔心買貴，買氣出現衰退1~2成，房價也受壓抑。

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▲屏東榮總2022年底完工啟用後，已讓該區醫療機能更成熟。（圖／有巢氏房屋屏東崇大華盛加盟店提供）

有巢氏房屋屏東崇大華盛加盟店東官惠宇表示，屏東市2019年啟動大武營市地重劃，動工後加速國軍搬遷期程，提供足夠素地規劃高雄榮民總醫院屏東分院，榮總2022年底完工啟用後，已讓該區醫療機能更成熟。

加上近年屏東市有許多建設利多發酵中，屏東榮總特區距離高鐵屏東站預定地也不遠，帶動區域房市討論度增溫。官惠宇認為，周邊還有和生市地重劃區，預計2025年初完工，重劃後面積約7.3公頃，可釋出更多市區素地，帶動區段前景相當看好。

▲受高雄房價高漲影響，吸引不少大寮、鳳山人因外溢效應，到屏東榮總特區購屋。（圖／有巢氏房屋屏東崇大華盛加盟店提供）

官惠宇表示，該區為屏東來往高雄的交通要道，受高雄房價高漲影響，吸引不少大寮、鳳山人因外溢效應到該區購屋，多鎖定透天產品，屋齡30~40年，依屋況條件，總價500~1000萬元，主力購屋族群為30~50歲自住客。

部份屋齡5年內大樓，3房含平面車位，總價約1000~1200萬元，多為30歲上下的首購族群，目前區域新大樓房價大多已站穩3字頭。

▲有巢氏房屋屏東崇大華盛加盟店東官惠宇表示，央行祭出信用管制後，目前買賣雙方呈現拉鋸，對抑制房價上漲已有明顯效果。（圖／有巢氏房屋屏東崇大華盛加盟店提供）

官惠宇透露，央行祭出信用管制後，第二屋貸款成數少、利率高，房市少了許多換屋族，目前買賣雙方呈現拉鋸，多以觀望為主，買家擔心買貴，賣家則是不願意降價，買氣萎縮1~2成。

不過在央行暫緩第八波信用管制後，詢問度已出現回溫，不過成交價也不再像上半年飆漲，多落在實登價格5%內，對抑制房價上漲已有明顯效果。

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