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紅海危機埃及年減70億美元收入　紅海服務估明年下半年恢復

▲高雄港第七貨櫃中心一期工程預計今年６月完工。（圖／港務公司提供）

▲船公司紅海航運服務估明年下半年將恢復。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

埃及總統塞西上周表示，今年因地區緊張局勢導，埃及蘇伊士運河收入較上一年減少約70億美元，與去年相比，收入損失了60%以上。觀察人士預測，隨著安全狀況的改善，船公司紅海航運服務將恢復，時間點估在明(2025)年下半年。

蘇伊士運河是歐洲/地中海至印度洋及遠東地區的必經之路，埃及政府每年向過往的船舶收取費用，這成為了埃及重要的外匯來源。2023年，蘇伊士運河對過往船舶收取的費用總計達到94億美元，占埃及政府外匯收入的15%。

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去年10月新一輪巴以衝突爆發后，葉門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標，要求以色列停止在加沙地帶的軍事行動。地區局勢持續緊張，迫使商船改道，造成蘇伊士運河收入下降。

大多數大型集裝箱船運營商將船舶從該地區轉移，改道前往南非好望角，航線更長、成本更高。 然而，這些改道推高了運費，使航運公司的利潤增加了數十億美元。

據Alphaliner資訊，截至今年11月，已經連續有40周沒有載箱量超18,000箱(20呎櫃)的超大型貨櫃船穿越蘇伊士河。

伊朗支援的胡塞武裝稱，導彈和無人機襲擊是為了聲援巴勒斯坦人在以色列與哈馬斯的戰爭中。但隨著伊朗內部問題不斷升級，胡塞武裝最近減少了襲擊，而以色列本身也成為襲擊目標。敘利亞阿薩德政權的垮台和俄羅斯從敘利亞港口撤軍，增加了中東局勢的不確定性。

胡塞武裝本月18日宣布正計劃舉辦「紅海航行安全」研討會，並希望徵集一些議題，以豐富討論。由於胡塞主要針對與以色列有關的船隻進行攻擊，實際上目前仍有近兩成多船隻持續航行紅海，包括中國大陸、東南亞等國船隻，我國萬海航運總經理謝福隆也透露，該公司掛新加坡旗的船隻，近一年來持續航行紅海，包括丹麥馬士基航運也一直有中小型商船航行紅海。

大陸信德海事網指出，觀察人士預測，隨著安全狀況的改善，紅海航運服務將恢復，時間點估在明(2025)年下半年。而海運業界高階在評論紅海危機時，則是估計明年上半年紅海情勢應該維持目前狀況，即使危機解除，船隻恢復通行蘇伊士運河也需要一段時間。

關鍵字： 紅海危機埃及減70億估明年下半年恢復

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