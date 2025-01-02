台股2025開紅盤失利！指數跌逾70點失守2萬3　台積電跌5元至1070

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股2024年最後一個交易日走弱，台股今（2025年1月2日）開盤遇挫，指數下跌59.39點，以22975.71點開出，指數最多跌77.24點失守2萬3整數大關，台積電跌5元至1070元。

美股2025年元旦休市，但2024年最後一個交易日收黑，但全年皆漲逾1成以上，道瓊工業平均指數2024年12月31日終場下跌29.51點或0.07%、收42544.22點，已連續第3個交易日走低，2024全年上漲12.88%，略遜於2023年的13.7%。

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那斯達克指數2024年最後一個交易日收跌175.99點或0.9%、以19310.79點作收，創2024年11月29日以來收盤新低，為連續4個交易日收黑，2024年全年上漲28.64%，遜於2023年的43.42%。

標準普爾500指數2024年12月31日收跌點25.31點或0.43%、收5881.63點，創2024年12月19日以來收盤新低，同為連續4個交易日走軟，2024年全年上漲23.31%，較2023年上漲24.23%略減。

費城半導體指數下跌46.57點或0.93%、收4,979.93點，創2024年12月20日以來收盤新低，已連續第3個交易日走軟，2024年全年上漲19.27%，較2023年漲64.9%收斂。

