中信銀行二度名列永續金融評鑑銀行業前段班　呼應綠色貸款、低碳轉型政策發揮影響力

▲中國信託商業銀行朝淨零轉型及永續發展邁進，獲金管會公布之第二屆永續金融評鑑排名前25%肯定。

圖、文／中國信託商業銀行提供

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）積極響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, 簡稱「SDGs」），並因應氣候變遷及ESG（Environmental, Social, Governance）相關風險，持續發揮金融業對產業的永續影響力，更配合金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）綠色及轉型金融政策下，中國信託銀行於淨零轉型、永續發展等表現卓越，獲金管會公布之第二屆永續金融評鑑排名前25%肯定。

第二屆永續金融評鑑由財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會及財團法人保險事業發展中心配合金管會綠色及轉型金融相關政策規劃，以持續帶動金融機構在淨零轉型及永續發展的動能。本屆共有34家銀行、23家證券商、5家投信業、8家壽險業、8家產險業及1家再保險業等79家金融機構接受評鑑，由金管會、金融服務業聯合總會、周邊單位及專家學者組成「永續金融評鑑委員會」，針對2023年揭露之年報、公司網站或永續報告書等公開資訊，進行永續發展綜合指標、環境支柱、社會支柱及公司治理支柱四大構面評鑑，中信銀行因氣候風險策略、人權與人力發展、內部控制強化等項目表現優異脫穎而出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

響應2050淨零排放，中信銀行依循中國信託金融控股公司科學基礎減量目標（Science-based targets, SBT），配合「責任營運」、「永續成長」、「共榮社會」三大永續策略主軸，引領國際永續倡議、協助客戶低碳轉型、深耕普惠金融及五大公益，推進「自然資源保護」、「治理機制強化」、「資訊透明提升」等構面，朝淨零轉型及永續發展邁進。