廣達徵才！組3千人大軍攻AI　續衝輝達GB300伺服器新品

▲廣達擴大AI量能，研發人才規模要擴充至3千人。圖為廣達執行副總兼雲達總經理楊麒令。

圖文／鏡週刊

市場流傳搭載輝達（NVIDIA）晶片GB200的AI伺服器恐延後出貨，廣達2日舉辦尾牙，廣達執行副總兼雲達總經理楊麒令出面粉碎流言，他重申GB200會在今年第一季量產出貨，加碼預告GB300伺服器新產品將在第三季問世，同時宣布廣達擴編AI研發團隊，將招募500至600人。

廣達搭上AI大勢營運大好，但外界質疑GB200伺服器進度恐落後，楊麒令眼神堅定地說：「第一季如期量產出貨。」同時預告，輝達今年3月將推全新晶片GB300，廣達預計第三季推出搭載此晶片的全新伺服器產品。

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記者好奇，GB300晶片即將公布，是否衝擊GB200的需求銳減？「目前沒看到這樣的狀況。」楊麒令觀察，由於CSP（雲端服務供應商）需求持續存在，因此市場不會等到GB300晶片推出才買，至今仍下單GB200晶片。

不過日前中國推出AI大語言模型，號稱性能匹敵世界頂尖的開源模型，且大幅降低推論成本並提升效能，是否衝擊全球的AI發展？楊麒令認為，中國的大語言模型使用中文，與英文架構不一樣，運算的角度也不盡相同，加上各家研發商都有各自領先之處，影響有限。

為了讓AI應用更智慧化，許多CSP業者積極開發特殊應用積體電路晶片（ASIC），楊麒令表示，廣達在這方面也有布局，相關產品的滲透度將比去年更大幅成長，各項新品的AI推論和訓練等各能力有望逐漸清晰，「特定廠商不可能獨占市場，一定會百花齊放。」

楊麒令說，去年廣達受惠AI伺服器市場持續成長，下半年整體業績表現亮眼，2025年上半年將延續這股氣勢，隨著AI和機器人等應用逐漸成熟，廣達會持續擴充相關人力，預計再招募500至600位研發人才，將研發量能擴充至3千人規模。



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