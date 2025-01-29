第一次買股怎麼挑　投資新手從2大方向入門安全不踩雷

▲股市小白想進場，找到適合自己的投資策略很重要。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

作者：股海老牛

●精選書摘

第一次買股票，就像第一次去餐廳點菜，你會希望點一道安全不踩雷的經典菜，而不是直接挑戰最辣的菜色，對吧？

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回想十年前第一次買股票，老牛選的是當時熱門股鴻海（2317），它是最火紅的蘋果概念股，我在90 元左右買進，雖然現在已經漲到200 元以上，但老牛並不會感到後悔。因為這段旅程，我學到了什麼才是真正適合自己的投資策略，也找到了可以「安心抱緊」的股票。所以，如果你是投資新手，以下是老牛的兩大建議，協助你挑選出合適的第一檔股票。

獲利穩定的龍頭股

第一次買股票，建議從穩定的大公司入手，不僅業務營收穩定，財務也非常健康，遇到風暴也撐得住，而且他們的股價波動小，不會讓你一上車就體驗「雲霄飛車」的刺激走勢，金融、食品、電信等，這些日常生活不可或缺的行業龍頭股都可選擇，例如兆豐金（2886）、中華電（2412）都是屬於這類型的公司。

定期定額買ETF

如果還不確定該選哪檔個股，那麼ETF 就是最佳夥伴。一檔ETF 中包含多檔個股，避免單一公司表現不好造成損失慘重，且無須深入研究個股細節，只需挑選主流的ETF 即可，例如國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）。

如果還是不知道怎麼選，老牛還有一個小撇步分享給大家，就是到證交所網站查詢「定期定額交易戶數統計排行」（網址：https://www.twse.com.tw/zh/products/broker/month-rank.html），投資人定期定額買進的標的，通常是他們經過長期考量後的選擇，代表其穩健性較高，也非常適合投資新手參考。

第一次買股票，不必急著追逐熱門標的，從穩定的龍頭股、或定期定額ETF 開始，都是很好的選擇，只要記住，無論是買進股票或ETF，都必須認識標的的內容。

★本文經大是文化出版授權，摘自《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》