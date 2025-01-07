航港局將在台中港擱淺的油輪所投保的P＆I列入黑名單　1／30生效

▲擱淺在台中港南防沙堤海岸外的「液態寶石」輪所投保的保賠公司，被航港局列入黑名單。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

去年12月7日因流錨擱淺在台中港南防沙堤的巴拿馬籍油輪「液態寶石」，船隻所投保的Atlantic Mutual Association LLC(P&I船東互保協會)未出面善後，交通部航港局近日正式公告將該公司列入黑名單，本月30日起投保或續保其船東責任險船隻，禁止進入我國國際商港。

因保險公司一直未出面，船東已經出具聲明書，表示無力承擔後續船舶移除工作，決定棄船，後續移除費用將由港務承擔，扣除殘骸變賣費用後，恐需貼補剩餘費用。港方雖表示會向船東與保險公司索賠，但情況並不樂觀。

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「液態寶石」輪過去頗常進出高雄港，其所屬的P&I遲不出面，還表示善後工作應由船東出面處理，而根據審查內容，船東投保的項目，P&I應該要出面並負擔善後費用，由於該P&I有推卸責任狀況，港方要求航港局將其列入黑明單，而該協會有數艘船舶經常進出我國港口，將來將受到影響。

航港局在公告中指出：

一、因應近來由「Atlantic Mutual Association LLC」承保之船舶於我國發生海難事故時，經多次聯繫該保險人，惟該保險人態度消極且迄今無任何作為。

為降低類此發生海難事件船舶雖已投保，保險人卻未實質負擔保險責任，進而造成我國權益受損並危及商港公共安全之虞情事，自114年1

月30日起投保或續保「Atlantic Mutual Association LLC」船東責任險之船舶，禁止進入我國國際商港。

二、至於114年1月30日前已投保或續保「Atlantic Mutual Association LLC」船東責任險之船舶，航港局將於申請進港時進行保單實質審查，倘經實質審查為合格有效保單，將同意進港。

三、不服本處分者，得自本處分送達翌日起30日內，繕具訴願書送本航港局，並由局函轉交通部提起訴願。

Atlantic Mutual Association LLC是第七家被我國航港局列為黑名單的P&I。保賠業者指出，全球近90%噸位的遠洋船舶都是由國際保賠協會集團(IG)12個船東保賠(互保)協會提供責任保險，通過IG的資金池和購買集體再保險來分攤大額索賠，因此絕大多數商船都不會在發生海難事故後，沒有保險公司出面善後與理賠。