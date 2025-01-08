美債殖利率逼近5%！市場憂引動盪　2檔債券ETF創低催出買氣

▲投資示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著美國總統當選人川普上任日期逼近，債市對通貨膨脹前景擔憂開始升溫，華爾街普遍預計美債將繼續下跌，美債殖利率彈升，7日逼近5%，專家憂心債市恐怕有動盪的風險，而台股掛牌債券ETF頻破底，群益ESG投等債20+（00937B）與元大美債20年（00679B）股價破底，同步創低，反催出買氣，2檔一度居台股成交量1、2名。

開盤2小時，00937B今日盤中最低來到15.41元，下跌0.15元或0.96%，成交量10萬6455張；00679B跌0.33元或1.17%，最低報27.85元，成交量54176張。

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根據報價，30年期美債收益率在7日（周二）續創14個月來新高，達到4.919%，逼近5%關口；10年期美債收益率攀升至4.695%，創下自去年4月以來的新高。

面對美債殖利率不斷走高，《彭博》報導，私募基金阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家Torsten Slok警告，美國國債殖利率上升速度如此之快，債市恐怕有動盪的風險，類似於導致英國前首相Liz Truss下台的劇變。

Torsten Slok在接受《彭博電視台》採訪時，點出這可能是「一個潛在的Liz Truss時刻。」

報導稱，2022年投資者反對Liz Truss的支出計畫，最終引發市場崩盤，英鎊大跌、英國公債殖利率螺旋式上升，推動退休基金瀕臨崩潰。儘管大多數主流投資者認為，美國不太可能重演此種程度的動盪，但市場一直擔心川普的政策會加劇通膨，並令債券投資者感到不安。

而隨著美債殖利率攀升，台股債券ETF走跌，00937B、00679B熱門債券ETF股價創2023年年底以來低點，由於債券本質是穩定領息，隨著股價走低，反是介入好時機，至上午11時00937B成交量破10萬張，居台股成交之冠，至於00679B也有逾5 萬張大量，居台股交易量第4。

