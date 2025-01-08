ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

美債殖利率逼近5%！市場憂引動盪　2檔債券ETF創低催出買氣

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲投資示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著美國總統當選人川普上任日期逼近，債市對通貨膨脹前景擔憂開始升溫，華爾街普遍預計美債將繼續下跌，美債殖利率彈升，7日逼近5%，專家憂心債市恐怕有動盪的風險，而台股掛牌債券ETF頻破底，群益ESG投等債20+（00937B）與元大美債20年（00679B）股價破底，同步創低，反催出買氣，2檔一度居台股成交量1、2名。

開盤2小時，00937B今日盤中最低來到15.41元，下跌0.15元或0.96%，成交量10萬6455張；00679B跌0.33元或1.17%，最低報27.85元，成交量54176張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據報價，30年期美債收益率在7日（周二）續創14個月來新高，達到4.919%，逼近5%關口；10年期美債收益率攀升至4.695%，創下自去年4月以來的新高。

面對美債殖利率不斷走高，《彭博》報導，私募基金阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家Torsten Slok警告，美國國債殖利率上升速度如此之快，債市恐怕有動盪的風險，類似於導致英國前首相Liz Truss下台的劇變。

Torsten Slok在接受《彭博電視台》採訪時，點出這可能是「一個潛在的Liz Truss時刻。」

報導稱，2022年投資者反對Liz Truss的支出計畫，最終引發市場崩盤，英鎊大跌、英國公債殖利率螺旋式上升，推動退休基金瀕臨崩潰。儘管大多數主流投資者認為，美國不太可能重演此種程度的動盪，但市場一直擔心川普的政策會加劇通膨，並令債券投資者感到不安。

而隨著美債殖利率攀升，台股債券ETF走跌，00937B、00679B熱門債券ETF股價創2023年年底以來低點，由於債券本質是穩定領息，隨著股價走低，反是介入好時機，至上午11時00937B成交量破10萬張，居台股成交之冠，至於00679B也有逾5 萬張大量，居台股交易量第4。
 

關鍵字： 川普債市美債台股ETF

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

美債殖利率逼近5%！市場憂引動盪　2檔債券ETF創低催出買氣

美債殖利率逼近5%！市場憂引動盪　2檔債券ETF創低催出買氣

隨著美國總統當選人川普上任日期逼近，債市對通貨膨脹前景擔憂開始升溫，華爾街普遍預計美債將繼續下跌，美債殖利率彈升，7日逼近5%，專家憂心債市恐怕有動盪的風險，而台股掛牌債券ETF頻破底，群益ESG投等債20+（00937B）與元大美債20年（00679B）股價破底，同步創低，反催出買氣，2檔一度居台股成交量1、2名。

2025-01-08 11:18
黃仁勳演講輝達摔6%　分析師：主力晶片商品說太少

黃仁勳演講輝達摔6%　分析師：主力晶片商品說太少

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳台北時間7日上午發表演說，揭露人工智慧（AI）生態系前景與發展，雖然帶旺美光等大廠股價，但輝達公司股價不給力重挫逾6%，外媒指出，股價走衰的原因在於Blackwell及下一代Rubin架構的進展資訊不足有關。

2025-01-08 12:09
傳打入Meta AR眼鏡供應　達邁亮燈漲停創近四年半新高價位

傳打入Meta AR眼鏡供應　達邁亮燈漲停創近四年半新高價位

PCB軟板上游PI（聚醯亞胺薄膜）材料商達邁（3645）主要應用在消費性電子領域，除了黑色PI為美系手機的上游材料供應鏈之外，市場傳出透明PI已打入Meta AR眼鏡供應鏈；另外，發展camera VCM module市場，可開發高剛性PI材料，除了應用在手機鏡頭，可望切入機器人領域，上述題材發酵，今（8）日股價再度攻克64.6元漲停價位，股價連4紅，創2020年9月以來新高價位。

2025-01-08 11:53
NVIDIA台灣總部傳看中一殯　郭智輝：黃仁勳5月電腦展宣布

NVIDIA台灣總部傳看中一殯　郭智輝：黃仁勳5月電腦展宣布

NVIDIA執行長黃仁勳在CES接受全球媒體團訪，針對在台灣建造總部傳出有考慮一殯用地，他反問「這是個好主意嗎？」更強調若有好地點請跟他說；對此，經濟部長郭智輝表示，相關訊息預計黃仁勳會在5月的電腦展（COMPUTEX）上宣布總部地點。

2025-01-08 09:54
玉山金2024年大賺260億創高、年增2成　股利估上看1元

玉山金2024年大賺260億創高、年增2成　股利估上看1元

玉山金控（2884）公布去年12月自結盈餘，單月稅後淨利20.8億元，累計去（2024）年稅後純益260.8億元，較前年同期增加19.87%，亦創歷年同期最高，EPS為1.63元，日前玉山金董事長黃男州接受訪問時談到，未來幾年方向是現金股利多於股票股利，若以8成盈餘分配率計算，其總股利至少1.3元，若以7成現金股息來推估，具有1元股金股息配發空間，今（8）日平盤價27.1元推估，潛在股殖利率3.69%。

2025-01-08 11:03
兆豐金2024年每股賺2.35元　潛在股息殖利率逾4%

兆豐金2024年每股賺2.35元　潛在股息殖利率逾4%

金控去年獲利陸續出爐，也攸關今年配股，兆豐金控（2886）公布去（2024）年全年自結獲利，累計全年稅後淨利347.66億元，年增4.5%，每股稅後盈餘（EPS）為2.35元，略低於前年2.37元，若以去年股息1.5元、0.3元股票股利，總計1.8元股利來推算，盈餘分配率約75.9%，今年盈餘分派有機會比照辦理，以此估算股利落1.7-1.8之間，若全數配發股息，以今（8）日38.55平盤價計算，潛在股息殖利率約4.4%。

2025-01-08 10:49
黃仁勳背板明牌震盪！所羅門翻黑　廣運漲逾3%重回百元

黃仁勳背板明牌震盪！所羅門翻黑　廣運漲逾3%重回百元

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）發表演說，背板展示與夥伴的 AI 智慧工廠解決方案以及所有生態系夥伴，其中廣運（6125）、和碩（4938）與所羅門（2359）等3家台廠出線，不過今（8）日個股反應兩樣情，所羅門遇逢高獲利了結賣壓翻黑，廣運漲逾3%重回百元，寫4個多月波段新高。

2025-01-08 09:44
去年訂造的新船半數可使用新燃料　台船慶幸接到萬海甲醇船訂單

去年訂造的新船半數可使用新燃料　台船慶幸接到萬海甲醇船訂單

克拉克森研究最新發佈的綠色技術追蹤(Green Technology Tracker)月度報告顯示，2024年船舶訂單量達2007年來新高，使用新燃料(替代燃料)的船舶數量達到訂單總噸數的五成，估計到2030年，全球所有船隊中有五分之一的船舶能夠使用新燃料。台船(2208)總經理蔡坤宗前(6)日即指出，慶幸台船能接下萬海航運(2615)甲醇雙燃料船訂單，趕上未來趨勢。

2025-01-08 09:38
快訊／台積電跌20元至1110　台股開盤大跌129點

快訊／台積電跌20元至1110　台股開盤大跌129點

美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以23522.29點開出，指數大跌128.98點，跌幅0.55％。

2025-01-08 09:02
日月光智財管理獲肯定　獲台灣智慧財產管理制度AA級驗證

日月光智財管理獲肯定　獲台灣智慧財產管理制度AA級驗證

日月光半導體宣布，成功通過台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）AA級驗證，展現其在智慧財產管理領域的卓越實力。此成就不僅彰顯日月光半導體在創新研發、智財保護、智財經營的領先地位，也代表公司在全球競爭日益激烈的半導體產業中，將持續鞏固其核心競爭力。

2025-01-08 04:36

讀者迴響

熱門新聞

今彩539開出2注頭獎！2縣市幸運兒爽中800萬

快訊／40歲男「周六挑6號」　2000萬刮刮樂爽中百萬

CES／黃仁勳證實尋找台灣總部用地　反問「一殯是好主意嗎？」

黃仁勳背板明牌震盪！所羅門翻黑　廣運漲逾3%重回百元

淡海「美麗新廣場」歇業撕破臉！　分手費高達1.7億

黃仁勳CES明牌！背板9台廠出線　衝刺Blackwell量產

高盛調高台積電ADR目標價　至254美元

大戶出手！台積電盤後鉅額交易　每股衝上1189.04元

事業移工月薪3.3萬元　家庭看護工薪資2.4萬元

永豐金砸600億併京城銀　盤算曝光

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366