兆豐金2024年每股賺2.35元　潛在股息殖利率逾4%

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
金控去年獲利陸續出爐，也攸關今年配股，兆豐金控（2886）公布去（2024）年全年自結獲利，累計全年稅後淨利347.66億元，年增4.5%，每股稅後盈餘（EPS）為2.35元，略低於前年2.37元，若以去年股息1.5元、0.3元股票股利，總計1.8元股利來推算，盈餘分配率約75.9%，今年盈餘分派有機會比照辦理，以此估算股利落1.7-1.8之間，若全數配發股息，以今（8）日38.55平盤價計算，潛在股息殖利率約4.4%。
兆豐金核心子公司兆豐銀增提美國、歐洲，以及柬埔寨增加提存備抵呆帳，去年12月僅賺9.3億元，兆豐產險減資彌補虧損的挹注所得稅利益15.54億元挹注，全年累計稅後淨利283.7億元，年減率8.5%。主要反映換匯交易FX SWAP收益減少。
其他家子公司獲利分別：兆豐證券12月稅後淨利1.16億元，全年累計稅後淨利25.5億元，年增27.3%；兆豐票券12月稅後淨利1.61億元，累計稅後淨利22.06億元，年增14.8%；兆豐產險12月稅後淨利0.37億元，全年稅後淨利4.12億元，全年轉虧為盈。
兆豐金2021-2023年近三年每股盈餘分別為1.89元、1.32元以及2.37元，股利分派分別為1.65元（現金股息1.4元、現票股利0.25元）、股利分派為1.32元（現金股息1.24元、現票股利0.08元）、股利分派為1.8元（現金股息1.5元、0.3元股票股利），近三年盈餘盈餘分配率各為87%、100%，以及75.9%。
兆豐金總經理蕭玉美日前在法說會上曾指出，股利政策仍以現金股息為主，股票股利為輔，另外，主要子公司資本適足率上升，兆豐銀現金上繳率可望維持穩健，除非明年有特殊業務發展需求，否則股利政策應可維持穩定。
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