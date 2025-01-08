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黃仁勳要回台了！預告：一定會去逛夜市

黃仁勳。（圖／翻攝自YouTube）

▲輝達台灣總部因空間不足，黃仁勳要媒體幫找好地點。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

2025年美國消費電子展（CES）已經熱鬧開幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也在現場演講之際，曝光多項重要消息，諸如新顯卡RTX 5070、全新AI平台、全球最小AI超級電腦「Project DIGITS」，以及輝達與Toyota合作打造自駕車隊的消息。會後的採訪中，黃仁勳表示自己會於17日返台參加輝達的尾牙，更強調自己「一定會去逛夜市」。

根據媒體報導指出，黃仁勳接受媒體聯訪時被問及輝達台灣總部選址問題。黃仁勳表示，輝達在台灣有許多員工，目前台灣辦公室內部空間不足，現有的辦公室已經無法滿足需求，擴建新辦公室已是勢在必行的計劃。

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但被問及新辦公室的選址時，黃仁勳向在場的媒體喊話「如果大家有什麼好的地點，也請跟我說，只要跟我說就好。」

除此之外，黃仁勳也提到，他將於17日回到台灣參加輝達的尾牙活動。與此同時，黃仁勳也強調，回台之後他「一定會去逛夜市」。

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