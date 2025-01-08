美債殖利率逼近5%！市場憂引動盪 2檔債券ETF創低催出買氣

隨著美國總統當選人川普上任日期逼近，債市對通貨膨脹前景擔憂開始升溫，華爾街普遍預計美債將繼續下跌，美債殖利率彈升，7日逼近5%，專家憂心債市恐怕有動盪的風險，而台股掛牌債券ETF頻破底，群益ESG投等債20+（00937B）與元大美債20年（00679B）股價破底，同步創低，反催出買氣，2檔一度居台股成交量1、2名。

黃仁勳演講輝達摔6% 分析師：主力晶片商品說太少

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳台北時間7日上午發表演說，揭露人工智慧（AI）生態系前景與發展，雖然帶旺美光等大廠股價，但輝達公司股價不給力重挫逾6%，外媒指出，股價走衰的原因在於Blackwell及下一代Rubin架構的進展資訊不足有關。

傳打入Meta AR眼鏡供應 達邁亮燈漲停創近四年半新高價位

PCB軟板上游PI（聚醯亞胺薄膜）材料商達邁（3645）主要應用在消費性電子領域，除了黑色PI為美系手機的上游材料供應鏈之外，市場傳出透明PI已打入Meta AR眼鏡供應鏈；另外，發展camera VCM module市場，可開發高剛性PI材料，除了應用在手機鏡頭，可望切入機器人領域，上述題材發酵，今（8）日股價再度攻克64.6元漲停價位，股價連4紅，創2020年9月以來新高價位。

NVIDIA台灣總部傳看中一殯 郭智輝：黃仁勳5月電腦展宣布

NVIDIA執行長黃仁勳在CES接受全球媒體團訪，針對在台灣建造總部傳出有考慮一殯用地，他反問「這是個好主意嗎？」更強調若有好地點請跟他說；對此，經濟部長郭智輝表示，相關訊息預計黃仁勳會在5月的電腦展（COMPUTEX）上宣布總部地點。

玉山金2024年大賺260億創高、年增2成 股利估上看1元

玉山金控（2884）公布去年12月自結盈餘，單月稅後淨利20.8億元，累計去（2024）年稅後純益260.8億元，較前年同期增加19.87%，亦創歷年同期最高，EPS為1.63元，日前玉山金董事長黃男州接受訪問時談到，未來幾年方向是現金股利多於股票股利，若以8成盈餘分配率計算，其總股利至少1.3元，若以7成現金股息來推估，具有1元股金股息配發空間，今（8）日平盤價27.1元推估，潛在股殖利率3.69%。

兆豐金2024年每股賺2.35元 潛在股息殖利率逾4%

金控去年獲利陸續出爐，也攸關今年配股，兆豐金控（2886）公布去（2024）年全年自結獲利，累計全年稅後淨利347.66億元，年增4.5%，每股稅後盈餘（EPS）為2.35元，略低於前年2.37元，若以去年股息1.5元、0.3元股票股利，總計1.8元股利來推算，盈餘分配率約75.9%，今年盈餘分派有機會比照辦理，以此估算股利落1.7-1.8之間，若全數配發股息，以今（8）日38.55平盤價計算，潛在股息殖利率約4.4%。

快訊／台股收盤大跌243.94點 台積電跌25元至1105

台股今（8日）開低走低，加權指數終場大跌243.94點，以23407.33點作收，跌幅1.03％，成交量3598.61億元。

黃仁勳背板明牌震盪！所羅門翻黑 廣運漲逾3%重回百元

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）發表演說，背板展示與夥伴的 AI 智慧工廠解決方案以及所有生態系夥伴，其中廣運（6125）、和碩（4938）與所羅門（2359）等3家台廠出線，不過今（8）日個股反應兩樣情，所羅門遇逢高獲利了結賣壓翻黑，廣運漲逾3%重回百元，寫4個多月波段新高。

去年訂造的新船半數可使用新燃料 台船慶幸接到萬海甲醇船訂單

克拉克森研究最新發佈的綠色技術追蹤(Green Technology Tracker)月度報告顯示，2024年船舶訂單量達2007年來新高，使用新燃料(替代燃料)的船舶數量達到訂單總噸數的五成，估計到2030年，全球所有船隊中有五分之一的船舶能夠使用新燃料。台船(2208)總經理蔡坤宗前(6)日即指出，慶幸台船能接下萬海航運(2615)甲醇雙燃料船訂單，趕上未來趨勢。

快訊／台積電跌20元至1110 台股開盤大跌129點

美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以23522.29點開出，指數大跌128.98點，跌幅0.55％。