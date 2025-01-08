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快訊／台股收盤大跌243.94點　台積電跌25元至1105

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（8日）開低走低，加權指數終場大跌243.94點，以23407.33點作收，跌幅1.03％，成交量3598.61億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌128.98點開出，指數開低走低，盤中最高達23671.28點，最低23388.63點，終場收在23407.33點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1105元，跌幅2.21％；鴻海（2317）下跌2元至188元；廣達（2382）下跌0.5元至295元；陽明（2609）下跌1.4元來到77.6元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元至9.49元。

今天漲幅前5名個股為耿鼎（1524）上漲3.65元，漲幅9.95％；騰輝電子-KY（6672）上漲7元，漲幅9.93％；易華電（6552）上漲3.6元，漲幅9.92％；捷敏-KY（6525）上漲6.4元，漲幅9.91％；恆大（1325）上漲3.15元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為慧友（5484）下跌4.4元，跌幅6.48％；星通（3025）下跌5.1元，跌幅6.44％；全球傳動（4540）下跌3.6元，跌幅6.17％；健策（3653）下跌95元，跌幅6.05％；宏泰（1612）下跌1.65元，跌幅4.9％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
耿鼎（1524）40.35▲3.65▲9.95％
騰輝電子-KY（6672）77.5▲7.0▲9.93％
易華電（6552）39.9▲3.6▲9.92％
捷敏-KY（6525）71.0▲6.4▲9.91％
恆大（1325）34.95▲3.15▲9.91％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
慧友（5484）63.5▼4.4▼6.48％
星通（3025）74.1▼5.1▼6.44％
全球傳動（4540）54.7▼3.6▼6.17％
健策（3653）1475.0▼95.0▼6.05％
宏泰（1612）32.05▼1.65▼4.9％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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