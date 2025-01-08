快訊／台股收盤大跌243.94點　台積電跌25元至1105

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（8日）開低走低，加權指數終場大跌243.94點，以23407.33點作收，跌幅1.03％，成交量3598.61億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌128.98點開出，指數開低走低，盤中最高達23671.28點，最低23388.63點，終場收在23407.33點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1105元，跌幅2.21％；鴻海（2317）下跌2元至188元；廣達（2382）下跌0.5元至295元；陽明（2609）下跌1.4元來到77.6元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元至9.49元。
今天漲幅前5名個股為耿鼎（1524）上漲3.65元，漲幅9.95％；騰輝電子-KY（6672）上漲7元，漲幅9.93％；易華電（6552）上漲3.6元，漲幅9.92％；捷敏-KY（6525）上漲6.4元，漲幅9.91％；恆大（1325）上漲3.15元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為慧友（5484）下跌4.4元，跌幅6.48％；星通（3025）下跌5.1元，跌幅6.44％；全球傳動（4540）下跌3.6元，跌幅6.17％；健策（3653）下跌95元，跌幅6.05％；宏泰（1612）下跌1.65元，跌幅4.9％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|耿鼎（1524）
|40.35
|▲3.65
|▲9.95％
|騰輝電子-KY（6672）
|77.5
|▲7.0
|▲9.93％
|易華電（6552）
|39.9
|▲3.6
|▲9.92％
|捷敏-KY（6525）
|71.0
|▲6.4
|▲9.91％
|恆大（1325）
|34.95
|▲3.15
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|慧友（5484）
|63.5
|▼4.4
|▼6.48％
|星通（3025）
|74.1
|▼5.1
|▼6.44％
|全球傳動（4540）
|54.7
|▼3.6
|▼6.17％
|健策（3653）
|1475.0
|▼95.0
|▼6.05％
|宏泰（1612）
|32.05
|▼1.65
|▼4.9％
資料來源：證交所
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