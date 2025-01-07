快訊／台股收盤大漲103.56點　台積電漲5元至1130

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（7日）開高走高，加權指數終場大漲103.56點，以23651.27點作收，漲幅0.44％，成交量4246.69億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲277.01點開出，指數開高走高，盤中最高達23943.95點，最低23651.27點，終場收在23651.27點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1130元，漲幅0.44％；鴻海（2317）上漲5.5元至190元；廣達（2382）上漲1.5元至295.5元；陽明（2609）上漲2.5元來到79元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.5元。
今天漲幅前5名個股為騰輝電子-KY（6672）上漲6.4元，漲幅9.98％；GIS-KY（6456）上漲4.85元，漲幅9.97％；慧友（5484）上漲6.1元，漲幅9.87％；穎崴（6515）上漲110元，漲幅9.87％；冠西電（2466）上漲6.3元，漲幅8.58％。
跌幅前5名個股則為星通（3025）下跌8.8元，跌幅10％；為升（2231）下跌9.5元，跌幅8.41％；全球傳動（4540）下跌4.2元，跌幅6.72％；微矽電子-創（8162）下跌2.8元，跌幅6.54％；聯合再生（3576）下跌0.63元，跌幅6.3％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|騰輝電子-KY（6672）
|70.5
|▲6.4
|▲9.98％
|GIS-KY（6456）
|53.5
|▲4.85
|▲9.97％
|慧友（5484）
|67.9
|▲6.1
|▲9.87％
|穎崴（6515）
|1225.0
|▲110.0
|▲9.87％
|冠西電（2466）
|79.7
|▲6.3
|▲8.58％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|星通（3025）
|79.2
|▼8.8
|▼10.0％
|為升（2231）
|103.5
|▼9.5
|▼8.41％
|全球傳動（4540）
|58.3
|▼4.2
|▼6.72％
|微矽電子-創（8162）
|40.0
|▼2.8
|▼6.54％
|聯合再生（3576）
|9.37
|▼0.63
|▼6.3％
資料來源：證交所
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