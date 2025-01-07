快訊／台股收盤大漲103.56點　台積電漲5元至1130

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（7日）開高走高，加權指數終場大漲103.56點，以23651.27點作收，漲幅0.44％，成交量4246.69億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲277.01點開出，指數開高走高，盤中最高達23943.95點，最低23651.27點，終場收在23651.27點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1130元，漲幅0.44％；鴻海（2317）上漲5.5元至190元；廣達（2382）上漲1.5元至295.5元；陽明（2609）上漲2.5元來到79元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.5元。

今天漲幅前5名個股為騰輝電子-KY（6672）上漲6.4元，漲幅9.98％；GIS-KY（6456）上漲4.85元，漲幅9.97％；慧友（5484）上漲6.1元，漲幅9.87％；穎崴（6515）上漲110元，漲幅9.87％；冠西電（2466）上漲6.3元，漲幅8.58％。

跌幅前5名個股則為星通（3025）下跌8.8元，跌幅10％；為升（2231）下跌9.5元，跌幅8.41％；全球傳動（4540）下跌4.2元，跌幅6.72％；微矽電子-創（8162）下跌2.8元，跌幅6.54％；聯合再生（3576）下跌0.63元，跌幅6.3％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 騰輝電子-KY（6672） 70.5 ▲6.4 ▲9.98％ GIS-KY（6456） 53.5 ▲4.85 ▲9.97％ 慧友（5484） 67.9 ▲6.1 ▲9.87％ 穎崴（6515） 1225.0 ▲110.0 ▲9.87％ 冠西電（2466） 79.7 ▲6.3 ▲8.58％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 星通（3025） 79.2 ▼8.8 ▼10.0％ 為升（2231） 103.5 ▼9.5 ▼8.41％ 全球傳動（4540） 58.3 ▼4.2 ▼6.72％ 微矽電子-創（8162） 40.0 ▼2.8 ▼6.54％ 聯合再生（3576） 9.37 ▼0.63 ▼6.3％

資料來源：證交所