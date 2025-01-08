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信昌明芳集團參展CES　攜友達等大廠大秀智慧車艙技術

▲▼信昌明芳集團參展CES 2025。（圖／記者高兆麟攝）

▲信昌明芳集團參展CES 2025。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

信昌明芳集團（HCMF Group）於CES 2025攜手多家業界領先技術合作夥伴，包括友達、AGC、英業達、稜研科技、明基材料及金寶集團，全面展示其在智慧車艙領域的最新技術成果。信昌明芳表示，作為全球領先的汽車零部件與系統 Tier 1 供應商，公司以卓越的技術整合能力，為智慧移動的未來開創全新可能。
 
此次展會中，信昌明芳集團攜手合作夥伴，共同推出一系列具突破性的智慧車艙技術與解決方案，包括：

1. 全車產品控制系統：極致智能座艙體驗
 
與英業達合作開發的全車產品控制系統，將信昌明芳旗下所有產品功能整合於前儀表台，透過直覺化的 UI 控制介面操作，並搭載 UWB 電子鑰匙及手機無線充電功能，實現整體智能座艙的無縫體驗。
 
2. 透明智慧車窗：多功能顯示的新應用
 
信昌明芳攜手友達及 AGC 開發的Micro LED 透明智慧車窗技術，將高透明、高亮度的 Micro LED 觸控顯示器完美結合後座車窗玻璃，並重新設計車門升降系統，使顯示器能隨車窗升降運作。此技術具備即時行車資訊顯示、沉浸式 AR 遊戲、個人日曆等功能，並結合電子後視鏡與自動開關門系統，提供後方來車警示，重新定義智慧移動的應用場景，進一步提升行車安全與便利性。

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3. 智慧玻璃：兼具隱私與節能的未來設計
 
採用明基材料全新研發的 PDLC 98 黑膜（PDLC 98 black dimming film） ，應用在車窗及天窗玻璃具高達 98% 的有效霧化率，能有效阻隔熱氣與紫外線，並提升隱私性。結合信昌明芳設計的移動供電系統及電控科技，打造兼具節能與未來感的座艙控制體驗。

4. 生命感測技術：守護乘員安全
 
與稜研科技聯合研發的第二代毫米波雷達模組，能準確偵測車內微弱的生命跡象，包括心跳與呼吸頻率，預防兒童或寵物遺留車內造成的安全隱患。異常資訊將透過物聯網傳送至用戶手機，提供即時提醒，體現信昌明芳對乘員安全的深度關注。

▲▼信昌明芳集團參展CES 2025。（圖／記者高兆麟攝）

▲信昌明芳Micro LED可觸控升降玻璃是展位焦點之一 。（圖／記者高兆麟攝）
 
5. 多媒體車艙娛樂：家庭劇院級影音體驗
 
信昌明芳自主設計的 28.6 寸 32:9 車頂翻轉螢幕，結合凱瑞光電開發的單螢幕雙顯示技術，實現多功能後座影音播放。乘客可同時播放不同影音內容，或進行線上會議，提供娛樂與商務的雙重價值，全面升級車內多媒體體驗。
 
6. 智慧車輛系統：便利與直覺並存
 
信昌明芳展示的新能源車前艙蓋自動開關技術（PF system），結合高度客製化控制系統與智慧感應設計，為車主提供更流暢、直覺的操作體驗。同時，集成門系統的電控系統（DCU）有效整合門控模組，降低成本並節省空間，再結合門系統自動開閉驅動器、E-latch及毫米波雷達避障功能，完美展現智慧車輛設計的人性化與創新性。

此外，與金寶集團合作的多功能毫米波雷達系統，提供多種解決方案。包含自動尾門系統（PLG system），突破改善傳統腳踢操作的各種缺失，提供更符合實際需求的開關體驗。此系統也整合了停車輔助、後方碰撞警示、開門警示、盲點偵測及車道變換輔助等功能。以高精度毫米波雷達技術，為駕駛者提供即時的路況監測，提升行車安全與便利性。

信昌明芳集團研發長奚仲強表示：「此次 CES 展會是信昌明芳展示智慧車艙技術領先地位的重要平台。我們將持續專注於創新與突破，推動車用技術的進化，為未來智慧移動注入更多可能性，為全球消費者提供安全、便利且富有樂趣的智慧出行體驗。」

▲▼信昌明芳集團參展CES 2025。（圖／記者高兆麟攝）

▲信昌明芳集團參展CES 2025。（圖／記者高兆麟攝）
 
信昌明芳表示，在今年 CES 2025 的亮相，不僅體現了其在智慧車艙與機電整合領域的技術領導地位，更彰顯了與全球頂尖合作夥伴共同創新的能力。從提升乘員安全到優化智慧出行體驗，再到引領車載娛樂新標準，信昌明芳以卓越的技術整合力，為汽車產業的智能化與自動化注入全新動能。
 
未來，信昌明芳表示，將繼續秉持以創新為核心的研發精神，致力於設計更多面向未來的解決方案，並為全球汽車產業和消費者創造更大的價值與可能性。

關鍵字： 信昌明芳CES

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