誠品生活吳旻潔曝「2024年有望轉盈」　未來年年都會賺錢

▲誠品生活董事長吳旻潔。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

誠品生活（2926）擺脫疫情間的虧損陰霾，2024年線下營收成長8％、線上營收成長17％，董事長吳旻潔看好，2024整體終端營收可突破240億元，整體非常有機會達到轉盈的目標，且之後每一年的獲利都會更好，2025年整體都會比2024年更好；此外，全新6000坪規模的「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計今年Q1試營運，也可望持續挹注營運。

誠品生活2023全年合併營收為66.43億元，2024年前11月合併營收為61.42億元，年增3.45％，誠品董事長吳旻潔表示，2024全年線下營收成長8％、誠品線上成長17％，全年舉辦超過5000場活動，年度出版品銷量超過900萬冊，年增70萬冊，預計2024全年終端營收可突破240億元。

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吳旻潔指出，2021年至2023年誠品生活虧損是受到疫情影響，但2024全年非常有機會達到轉盈的目標，主要是因為疫後開出多間大店，像是新店、台中480等都改裝優化調整，實體通路績效也回到疫情前表現，疫情過後有不同店型、消費客群，實體通路表現持續創造更好獲利能力。

吳旻潔說，誠品線上2024年也找到未來前進的方式跟節奏，第二曲線的虧損正在收斂，預估3年內誠品線上就可以達到自給自足的狀態，其他事業體沒有太大變化跟差異，因此從2024起的誠品生活應該之後每年獲利都會比前一年更好。

吳旻潔看好，2025年整題營運肯定會比2024年好，從終端營收來看，也會在比2024年更高，主要是因為今年3月誠品生活台南將開幕，既有很多店都在調整中，誠品線上2024年雖受到大環境出國、電商成長比較停滯等影響，但仍持續在突破，不重複消費的會員持續提升，網站新的來客跟消費會員數量也持續增加，誠品線上持續優化，讓會員越來越有感，也帶來更多線下的人流。

吳旻潔也透露，全新的「誠品生活台南」將於Q1開始試營運，全棟共4層樓、達6000坪規模，每個樓層都設有主題餐廳或咖啡輕食，也攜手品牌創作全新店型，地點位在近期剛開幕的台南新興園區，距離知名景點相當接近，可望帶動人潮挹注營運。