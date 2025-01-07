物流運輸業唯一　聯邦快遞獲北市職場性別平等銀質獎

▲聯邦快遞台灣區總經理朱興榮(右二)率隊領取北市職場性別平等銀質獎。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞，獲得第113年度台北市職場性別平等認證銀質獎。此殊榮體現了聯邦快遞在「營造友善氛圍」與「提供實質支持」兩大核心領域的努力，積極推動多元共融的職場文化。在參與角逐的眾多企業中，聯邦快遞以其全方位的職場多元策略脫穎而出，成為唯一入圍且獲獎的物流運輸公司。

聯邦快遞深知多元共融職場要從創造有共感的環境開始，因此持續在國際婦女節和國際男人節等國際性別節日，舉辦慶祝茶會、工作坊及社群創意競賽，呼籲員工打破性別刻板印象並擁抱平等。

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公司也積極參與LGBT+日相關活動，號召近百名員工參與台灣同志大遊行，穿上FedEx PRIDE彩虹T恤歡慶驕傲月，傳遞包容正向的職場氛圍。自2022年起，公司更設置性別平等廁所及女性專用廁所，從設施細節展現對不同性別需求的關懷。辦公室內亦設有「職場生活貼心百寶箱」，提供衛生棉、吹風機等應急物品，提升員工的歸屬感。

除了營造多元氛圍，聯邦快遞也積極成為員工的堅強後盾，從物質到心理給予實質支持。早在混合工作模式普及前，聯邦快遞即推出「員工協助方案」，讓員工能靈活安排工作地點，以處理個人及家庭生活的突發狀況，同時與外部機構合作，提供員工法律、家庭、心理健康方面的諮詢服務。

為了歡慶員工家庭迎來新生命，也為新手爸媽準備「新生兒禮物袋」，貼心傳遞祝福與關懷。除此之外，更提供超越勞基法標準的30天全薪病假及涵蓋員工本人、配偶與子女全額團體保險，讓員工無後顧之憂，全力發揮所長，進一步提升團隊凝聚力與員工滿意度。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「聯邦快遞深信對工作展現熱情的員工更能提供卓越的服務，並將多元、平等、共融與機會的文化價值作為企業經營運作的核心價值之一。感謝台北市政府勞動局對聯邦快遞的肯定，未來企業將持續落實多元共融及促進性別平等，讓工作場所的友善文化延伸至顧客與社會，發揮正向影響力。」

聯邦快遞致力創造更理想的工作環境，不僅在辦公室環境中推動多元、平等、包容與機會的企業文化，更給予彈性工作方案和資源，讓員工能夠輕鬆應對各種職場及生活上的挑戰。本次是聯邦快遞繼2022年，第二度獲頒北市職場性別平等銀質獎，除此之外，聯邦快遞屢獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」、「職場永續獎」及「多元、平等與包容獎」，同時連續多年來榮登《財富》雜誌「世界最佳工作場所」之一，友善職場文化深受肯定。