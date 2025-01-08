第一金連四年獲利創新高　元大金獲利創歷史次高

▲第一金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
第一金控（2892）公布去年12月稅後淨利12.42億元，單月獲利雖較前一月下滑17.5%，全年稅後淨利253.6億元，年增12.9%，依然創下史上獲利新高，每股稅後盈餘達1.81元，獲利已連續四年創新高。
第一金表示，去年獲利新高主要受惠於銀行營收表現穩定，證券投資收益與承銷業務獲利提升，人壽投資利益增加。
其中，第一銀行12月因備抵呆帳增提致12月盈餘降至11.78億元，月減24.3%，覆蓋率提升至 819.77%，逾放比維持在0.17%， 淨收益較前月上揚，總計去年全年稅後盈餘仍然創下新高，來到238.06億元，年增10.6%。
第一金證受惠於投資部位及承銷業務獲利回溫帶動單月盈餘回升到7802萬元，月增153.9%，去年全年獲利11.83億元，年增21%；第一金人壽去年12月投資利益挹注，推升單月淨利至5214萬元，月增19.9%，全年累計稅後盈餘5.8億元，年增33.3%。
元大金（2885）公告去年12月獲利17.64億元，去年全年獲利358.3億元，較前年的265.66億元，年增34.87%，每股稅後盈餘為2.77元，創下歷史次高。
元大金各家子公司獲利、全年獲利表現分別：元大證去年12月稅後淨利15.1億元，大賺211.58億元；元大銀去年12月稅後淨利5.9億元，全年稅後淨利100.15億元；元大人壽去年12月稅後虧損6.86億元，全年稅後淨利19.23億元；元大期貨去年12月稅後淨利2.37億元，全年稅後淨利21.67億元；元大投信去年12月稅後淨利4.95億元，全年稅後淨利39.48億元。
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