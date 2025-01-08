CES展起跑！法人稱，機器人大進展　台股AI族群準備起飛

▲機器人技術突破帶動AI需求（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

今（2025）年CES展起跑！這個全球最大規模消費性電子展，再次向全世界展示未來世界的樣貌，今年最大亮點在於機器人的應用有了大躍進，凱基台灣AI50（00952）基金經理人施政廷表示，AI趨勢持續進展，回顧2024年最後一個月的產業表現，受惠AI趨勢，資訊服務與半導體產業漲幅最高，單月漲幅分別來到11.1%與7.9%，單月漲幅前五大的產業中就有4個與電子產業相關；若將時間拉長到2024年一整年，半導體產業漲幅依然名列前茅，繳出57.8%的高水準。

後端零組件的困難獲得解決的帶動下，機器人從原本的聊天等單純功能，進展到可以進行倉庫管理、自動駕駛等，應用場景也從工廠產線的機器人手臂，擴大到超商、電商的搬貨機器人，甚至在路上行走，應用場景變得更加清晰，潛在客戶的樣貌也變得更為明確。

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施政廷強調，今年可視為AI代理人元年，AI產業仍是台股企業獲利跟上評價的主要驅動引擎，晶圓代工龍頭產能預估接近滿載，隨著2026年2奈米產能有機會開出，AI應用若也能順利在消費端大量實現，台股今（2025）年下半年到明（2026）年可望有一波好光景，明年上半年則會相對震盪。在指數上檔空間有限的情況下，選股重於選市；AI族群2024年由大型股領漲的態勢，進入2025年將轉由大小型股輪番表現，不過AI供應鏈與產業變化快速，2025年選股難度升高，建議透過打包台股AI上中下游供應鏈商機，嚴選AI營收占比達公司營收30%的成分股，同時搭配旺季重股價、淡季重股息的台股AI ETF，布局AI趨勢商機。

