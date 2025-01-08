ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

特力2024全年營收近368億元　今年挑戰雙位數成長

▲特力集團總裁何湯雄。（圖／記者廖婕妤攝）

▲特力集團總裁何湯雄。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

特力（2908）集團2024全年營收近368億元，集團總裁何湯雄看好今年整體非常樂觀，零售事業沒有問題，貿易事業也越來越成熟，今年全年集團整體營收挑戰雙位數成長。

特力12月單月合併營收為35.52億元，年增13.91％，其中貿易營收為17.9億元，佔整體營收5成，零售營收為12.2億元，佔整體營收34％；累計2024全年合併營收為367.69億元，年增3.65％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特力表示，貿易事業體12月受惠北美客戶拉貨暢旺，推升貿易單月營收成長25.9％；隨著歐美客戶庫存去化調整到一定程度，以及既有客戶拉貨動能已逐漸明朗，累計2024全年貿易營收為197億元，年增4.4％。

特力指出，零售事業體12月受惠農曆新年前夕，居家產品採購需求持續升溫，推升零售單月營收成長4.8％；以零售事業營收結構來說，特力屋12月營收為7.8億元，和樂家居營收為3億元。

談到川普上任後的變化，何湯雄表示，零售業已經不甩這一套，有一點點拉貨潮但是很不明顯，並不像疫情時會拚命叫貨，且川普之前擔任總統時，大家都有經驗了，對特力反而有機會，美國當地基本設施跟客戶數都可以應對，小規模的反而會先遭殃。

何湯雄指出，東南亞當地會增加投資量，特力除了在越南擴大投資外，今年也會陸續在泰國、印度有新的辦公室，去中化、川普拉稅等，2025年從東南亞出貨會成長4成以上。

關鍵字： 特力特力屋零售貿易

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台股2024年股民人數最多前5大　3檔高股息ETF霸榜

台股2024年股民人數最多前5大　3檔高股息ETF霸榜

時序邁入蛇年，回顧2024年，就投資人持股來看，由高股息ETF占據主導地位，根據集保統計，前5大持股人數最多分別為國泰永續高股息ETF（00878）、台積電（2330）、中鋼（2002）、元大高股息ETF（0056）及群益台灣精選高息ETF（00919），這些標的持股人數皆在百萬以上，反映出部分投資人對個股的偏好減弱，高股息ETF的吸引力則持續增強。

2025-01-08 15:50
築間2024全年營收寫歷史新高　看好春節推升Q1表現

築間2024全年營收寫歷史新高　看好春節推升Q1表現

築間（7723）今日公告2024年12月營收，單月合併營收為5.12億元，月增15.90％；2024全年合併營收為57.84億元，年增0.36％，創下歷史新高。築間指出，今年春節長達9天，看好年節期間聚餐人潮需求，有望推升Q1營收成長。

2025-01-08 16:01
美債殖利率逼近5%！市場憂引動盪　2檔債券ETF創低催出買氣

美債殖利率逼近5%！市場憂引動盪　2檔債券ETF創低催出買氣

隨著美國總統當選人川普上任日期逼近，債市對通貨膨脹前景擔憂開始升溫，華爾街普遍預計美債將繼續下跌，美債殖利率彈升，7日逼近5%，專家憂心債市恐怕有動盪的風險，而台股掛牌債券ETF頻破底，群益ESG投等債20+（00937B）與元大美債20年（00679B）股價破底，同步創低，反催出買氣，2檔一度居台股成交量1、2名。

2025-01-08 11:18
黃仁勳演講輝達摔6%　分析師：主力晶片商品說太少

黃仁勳演講輝達摔6%　分析師：主力晶片商品說太少

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳台北時間7日上午發表演說，揭露人工智慧（AI）生態系前景與發展，雖然帶旺美光等大廠股價，但輝達公司股價不給力重挫逾6%，外媒指出，股價走衰的原因在於Blackwell及下一代Rubin架構的進展資訊不足有關。

2025-01-08 12:09
傳打入Meta AR眼鏡供應　達邁亮燈漲停創近四年半新高價位

傳打入Meta AR眼鏡供應　達邁亮燈漲停創近四年半新高價位

PCB軟板上游PI（聚醯亞胺薄膜）材料商達邁（3645）主要應用在消費性電子領域，除了黑色PI為美系手機的上游材料供應鏈之外，市場傳出透明PI已打入Meta AR眼鏡供應鏈；另外，發展camera VCM module市場，可開發高剛性PI材料，除了應用在手機鏡頭，可望切入機器人領域，上述題材發酵，今（8）日股價再度攻克64.6元漲停價位，股價連4紅，創2020年9月以來新高價位。

2025-01-08 11:53
NVIDIA台灣總部傳看中一殯　郭智輝：黃仁勳5月電腦展宣布

NVIDIA台灣總部傳看中一殯　郭智輝：黃仁勳5月電腦展宣布

NVIDIA執行長黃仁勳在CES接受全球媒體團訪，針對在台灣建造總部傳出有考慮一殯用地，他反問「這是個好主意嗎？」更強調若有好地點請跟他說；對此，經濟部長郭智輝表示，相關訊息預計黃仁勳會在5月的電腦展（COMPUTEX）上宣布總部地點。

2025-01-08 09:54
玉山金2024年大賺260億創高、年增2成　股利估上看1元

玉山金2024年大賺260億創高、年增2成　股利估上看1元

玉山金控（2884）公布去年12月自結盈餘，單月稅後淨利20.8億元，累計去（2024）年稅後純益260.8億元，較前年同期增加19.87%，亦創歷年同期最高，EPS為1.63元，日前玉山金董事長黃男州接受訪問時談到，未來幾年方向是現金股利多於股票股利，若以8成盈餘分配率計算，其總股利至少1.3元，若以7成現金股息來推估，具有1元股金股息配發空間，今（8）日平盤價27.1元推估，潛在股殖利率3.69%。

2025-01-08 11:03
兆豐金2024年每股賺2.35元　潛在股息殖利率逾4%

兆豐金2024年每股賺2.35元　潛在股息殖利率逾4%

金控去年獲利陸續出爐，也攸關今年配股，兆豐金控（2886）公布去（2024）年全年自結獲利，累計全年稅後淨利347.66億元，年增4.5%，每股稅後盈餘（EPS）為2.35元，略低於前年2.37元，若以去年股息1.5元、0.3元股票股利，總計1.8元股利來推算，盈餘分配率約75.9%，今年盈餘分派有機會比照辦理，以此估算股利落1.7-1.8之間，若全數配發股息，以今（8）日38.55平盤價計算，潛在股息殖利率約4.4%。

2025-01-08 10:49
黃仁勳背板明牌震盪！所羅門翻黑　廣運漲逾3%重回百元

黃仁勳背板明牌震盪！所羅門翻黑　廣運漲逾3%重回百元

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）發表演說，背板展示與夥伴的 AI 智慧工廠解決方案以及所有生態系夥伴，其中廣運（6125）、和碩（4938）與所羅門（2359）等3家台廠出線，不過今（8）日個股反應兩樣情，所羅門遇逢高獲利了結賣壓翻黑，廣運漲逾3%重回百元，寫4個多月波段新高。

2025-01-08 09:44
受黃仁勳演講啟發！特力推出「社區管家2.0」　單店接單增加60％

受黃仁勳演講啟發！特力推出「社區管家2.0」　單店接單增加60％

特力（2908）集團今（8）日舉行尾牙，席開100桌，集團總裁何湯雄與媒體交流時分享，受到NVIDIA執行長黃仁勳去年演講啟發，特力創造新的商業模式，去年Q4開始推出「社區管家2.0」，目前還在實驗階段，但單店的接單數已成長60％，未來正式推出後成長可期。

2025-01-08 18:22

讀者迴響

熱門新聞

今彩539開出2注頭獎！2縣市幸運兒爽中800萬

淡海「美麗新廣場」歇業撕破臉！　分手費高達1.7億

快訊／40歲男「周六挑6號」　2000萬刮刮樂爽中百萬

台新銀行推金蛇年「金庫納財禮盒」　多重優惠助攻客戶財運

黃仁勳背板明牌震盪！所羅門翻黑　廣運漲逾3%重回百元

美債殖利率逼近5%！市場憂引動盪　2檔債券ETF創低催出買氣

台電跌落神壇？網曝2原因：寧願去搖飲料

CES／黃仁勳證實尋找台灣總部用地　反問「一殯是好主意嗎？」

黃仁勳CES明牌！背板9台廠出線　衝刺Blackwell量產

高盛調高台積電ADR目標價　至254美元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366