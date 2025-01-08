特力2024全年營收近368億元　今年挑戰雙位數成長

▲特力集團總裁何湯雄。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

特力（2908）集團2024全年營收近368億元，集團總裁何湯雄看好今年整體非常樂觀，零售事業沒有問題，貿易事業也越來越成熟，今年全年集團整體營收挑戰雙位數成長。

特力12月單月合併營收為35.52億元，年增13.91％，其中貿易營收為17.9億元，佔整體營收5成，零售營收為12.2億元，佔整體營收34％；累計2024全年合併營收為367.69億元，年增3.65％。

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特力表示，貿易事業體12月受惠北美客戶拉貨暢旺，推升貿易單月營收成長25.9％；隨著歐美客戶庫存去化調整到一定程度，以及既有客戶拉貨動能已逐漸明朗，累計2024全年貿易營收為197億元，年增4.4％。

特力指出，零售事業體12月受惠農曆新年前夕，居家產品採購需求持續升溫，推升零售單月營收成長4.8％；以零售事業營收結構來說，特力屋12月營收為7.8億元，和樂家居營收為3億元。

談到川普上任後的變化，何湯雄表示，零售業已經不甩這一套，有一點點拉貨潮但是很不明顯，並不像疫情時會拚命叫貨，且川普之前擔任總統時，大家都有經驗了，對特力反而有機會，美國當地基本設施跟客戶數都可以應對，小規模的反而會先遭殃。

何湯雄指出，東南亞當地會增加投資量，特力除了在越南擴大投資外，今年也會陸續在泰國、印度有新的辦公室，去中化、川普拉稅等，2025年從東南亞出貨會成長4成以上。