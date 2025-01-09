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長榮海運2024年營收4635億元、年增67％　陽明萬海成長6成

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮海運（2603）及陽明海運（2609）今日率先公告12月營收，長榮12月單月營收年增61％、2024全年營收達4635億元、成長67％；陽明12月單月營收年增62％、2024全年營收近2230億元，年增近6成；萬海12月單月營收年增72％、2024全年營收1618億元，年增61％。

長榮海運12月單月合併營收為381.37億元，月增5.66％、年增61.41％；累計2024全年合併營收為4635.12億元，年增67.51％。

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近期市場仍持續受地緣政經情勢的影響，及農曆春節較以往提前，12月貨載量提升，海運運費走揚，帶動12月營收成長；將密切關注國際局勢變化與市場脈動，適時調整船隊及航線配置，提供穩定優質的航線網絡服務。

▲陽明海運響應推廣運動產業政策，贊助國內重要運動賽事與培育年輕優秀運動選手。（圖／陽明提供）

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

陽明海運12月單月合併營收為172.48億元，月減1.31％、年增62.02％；累計2024全年合併營收為2229.5億元，年增58.38％。

陽明海運表示，歐元區12月製造業活動持續萎縮，顯示歐洲整體經濟壓力沉重；美國製造業雖處於緊縮，但新訂單及生產指數增加提振景氣；中國受益於設備更新及以舊換新的「兩新政策」，消費市場支撐內需，製造業仍維持擴張。全球雖已進入降息周期，但貿易衝突、保護主義、地緣政治緊張局勢等挑戰仍存。

陽明海運指出，根據Alphaliner統計，扣除塢修船舶數量，截至2024年12月30日全球僅0.6%貨櫃船屬於純閒置狀態，代表貨櫃船隊已被充分使用；隨著農曆春節臨近、川普政府加徵關稅不確定性，短期需求仍保持穩健。

此外，美東碼頭罷工議題，經勞資雙方協商後，已於1月8日聯合聲明中宣布達成新的ILA-USMX主合約臨時協議，並避免1月15日的罷工風險；該協議保障了勞方目前的就業機會，並透過建立執行新技術的框架可望創造更多就業機會，同時實現港口現代化。

▲萬海，萬海航運。（圖／萬海提供）

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

萬海航運12月單月合併營收為143.89億元，月增7.19％、年增72.21％；累計2024全年合併營收為1618.66億元，年增61.51％。受市場運價持續回升，近洋區域貨量因農曆假期前出貨暢旺，致使12月份營收較上月增加。

展望今年Q1，萬海表示，航運業仍受供應鏈不順的困擾，因船舶大型化趨勢造成港口壅塞，船舶週轉率嚴重下滑，依據最新的全球港口周報，各港口錨地等待進港船舶運力達265萬TEUs，約佔全球船隊運力8.5％，顯示塞港狀況仍很嚴重，對市場運價產生支撐效果。

此外，美國關稅政策的不確定性及中東地緣政治緊張等因素持續造成嚴峻的挑戰，公司將保持營運彈性，並實時檢視航線配置及市場變化，來優化公司經營成果。

關鍵字： 長榮海運陽明海運海運萬海航運

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