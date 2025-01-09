蛇年換新鈔！8金融機構456據點1／20起跑　手機一鍵秒查最近地點

▲換新鈔服務1月20日起跑。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳瑩欣／台北報導

喜歡換新鈔迎蛇年的民眾注意！中央銀行今（9）日宣布，今（2025）年從1月20日起5個營業日開放換新鈔，民眾可指定換鈔行7家公股行庫及郵局在內，共8家金融機構、456處據點兌換，央行也會在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

央行說明，為便利民眾春節前兌換新鈔，已洽請台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定456家分行及郵局為今年指定兌鈔地點

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民眾自1月20日至1月24日計5個營業日，就可至這7家銀行373家指定兌鈔分行，還有中華郵政位於都會區的24家指定兌鈔郵局換新鈔，這些金融機構也都將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行也特別在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。此外，央行也將於1月16日至1月23日在主要報紙刊登公告，詳列456家指定兌鈔分行及郵局名單。

此外，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳也都會張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。不過，央行也表示，由於資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需的新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

此外，鑑於綠色金融係國際趨勢，央行也鼓勵民眾以仍適合流通的可用券取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續，也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避開人潮，亦可節省社會資源。