大立光證實參與機器人視覺案　董座林恩平：客戶不只1個

▲大立光董事長林恩平。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大立光（3008）今（9）日舉行法說會，董事長林恩平指出，2024年第4季因客戶出貨獎金挹注，單季稅後純益86.75億元，季增30.8%，每股稅後純益（EPS）達65.01元，今年1、2月動能相當，加總1、2月的年增幅度會優於去年同期；另外，大立光人形機器人視覺案子今年已交貨，客戶不只1個。

在未來產品趨勢上，林恩平指出，視覺機器人的應用規格雖不比智慧手機高，主要是5P鏡頭，且強調鏡頭防撞與夜視功能，這會是未來鏡頭的趨勢，大立光參與客戶人形機器人機器視覺開發案，「客戶不只1個」，工業機器人鏡頭也在設計中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大立光去年全年稅後純益259.15億元，年增45%，EPS達194.17元，創近4年新高，毛利率高達59.14%，為2021年第3季以來新高。

法人關心第4季業外收益24.61億元高於預期，林恩平表示，主因是客戶給出貨獎金及產品組合所致。

林恩平解釋，幾乎所有客戶都會簽訂出貨達成率的獎金合約，而此次認列的是為期2年（2023年加上2024年）專案，因此才會在去年底認列。他提到，出貨獎金過往一直都有，但因為都發生在小案子，所以看起來不突出。

林恩平指出，因為2023~2024年有達成客戶出貨比例，因此帶動毛利率增溫。如果2025年出貨量也達成高比重，且對手有出問題，就會客戶出貨獎金挹注。