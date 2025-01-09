全家2024年營收首破千億元　寫歷史新高

▲全家攜手唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」主題活動。（圖／全家提供）
記者廖婕妤／台北報導
全家（5903）今日公告12月營收，單月合併營收為88億元，年增2.9％；累計2024全年合併營收首次突破千億元、達1051.04億元，年增5.52％，寫歷史新高。截至去年底，全家便利商店總店舖數達4316店。
全家表示，12月店數持續成長，掌握溫降、聖誕跨年聚會商機，推出多元溫暖商組及販促活動，帶動泛鮮食業績持續成長，其中「燒燒仙草」帶動私品茶業績成長逾2成、加熱型飯卷帶動相關業績成長逾3成、「炸雞桶」助攻炸烤物商組衝出業績成長近3成。
全家指出，因應今年農曆年節較早，企業禮盒採購需求提前湧現，業績近翻倍；數位渠道「全家行動購」接續推出雙12促銷活動、年節應景商品，輔以APP生鮮平台「食食購」溫暖型火鍋商品、Fami煮煮聯名新品，帶動一般商品線上線下業績同步向上，整體績效穩定成長。
展望1月營運，全家表示，將進入農曆年前的節令商機掌握，應景開運福袋、過年開運鮮食陸續推出，年菜預購與走春禮盒亦進入銷售高峰期，皆可持續挹注業績。
此外，迎接農曆新年，全家與迪士尼合作，結合奪下全球虛擬人物富豪榜冠軍的唐老鴨叔叔「史高治叔叔」推出「全家金賀鴨」3大主題活動，包含新春好運呱呱卡、超萌唐老鴨系列捏捏球以及福氣滿滿的金飯糰換新裝等活動，也同步推出一系列全通路獨家的實用軟萌好物，讓療癒角色胡子碰碰、超人氣肖像蠟筆小新等一起陪伴大家迎新年，可望挹注Q1業績。
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