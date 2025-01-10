尾牙獎品9成上班族最想抽現金　「股票」異軍突起超車機票住宿券

▲尾牙。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者廖婕妤／台北報導

企業開始陸續舉辦尾牙，根據1111人力銀行調查，上班族最期待的橋段就是「摸彩抽大獎」，有將近9成最想抽的就是現金紅包，不過，近年股票市場交易熱絡，想要抽到「股票」的也有34％、異軍突起首度進榜就霸占第4名，擊敗提貨券、機票等產品。

根據1111人力銀行調查，今年有65％上班族確定可以吃到尾牙，其中占比最高的是以全公司餐宴的方式辦理占87.2%；最期待的尾牙環節前2名分別是摸彩抽大獎81.9%、拱老闆主管抽獎加碼60.9%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於最受歡迎的獎項「現金紅包」毫無懸念，以超過89％的偏好度成為上班族最想抽中的獎品；3C產品41.3%首度超越汽機車40.2%、分別名列2、3名，同時股票34.2%也異軍突起首度進榜就霸占第4名，擊敗長年進榜的百貨禮券/提貨券32.3%、機票27.4%、家電用品22.1%及19.5%旅遊住宿券。從交叉分析來看，除了現金之外，過去不同年齡層喜愛的大獎也不同，但今年趨於一致，對於3C產品都最為偏好。

隨著大型尾牙重回市場，已經有企業砸重金請藝人登台獻唱，今年上班族最想看的男藝人，都是榜單常勝軍，周杰倫、劉德華、伍佰拿下前3名，女歌手由蔡依林穩坐冠軍，有鐵肺歌后之稱的A-Lin拿下第二，前一陣子在大巨蛋開唱的天后張惠妹則名列第3，團體的部份五月天已經連續15年霸榜。

不過，調查也發現，上班族對尾牙熱度並不高，整體的期待指數平均只有5.4分，比去年的5.3分微幅上升0.1，但是透過交叉分析卻顯示，Ｚ世代的期待指數竟然高達7分，原因在於出席尾牙聚餐，主要關心的還是能實際抱回獎金和禮品，而不是社交關係的維持。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，尾牙是華人文化中重要的活動，傳統上企業主多會準備豐盛的料理，讓員工一起用餐聯絡感情，也獎勵員工一整年來的辛勞，營造濃厚的年味，如何賓主盡歡，除了吃好料、抽大獎、看表演，上班族別忘了，舉辦尾牙也是進行跨部門合作的好時機，可以把握機會在輕鬆的氛圍下，與不同部門不同層級的同事交流，增進了解，為職涯打下好基礎。