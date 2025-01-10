因應旅客需求　航港局宣布金門小三通1/14起每日增開6航次

▲金廈小三通船舶新東方號。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為因應金門小三通航線近期載客率上升，以及春節連續假期旅運需求，交通部航港局協調航商依實際交通需求規劃航班，於今(3)日公布自114年1月14日起金門-廈門航線將由每日10個往返航班增加至12個往返航班(即增加4航次)、金門-泉州航線則由每日1個往返航班增加至2個往返航班(即增加2航次)，合計每日增加6航次、1,676個座位，增班幅度逾2成，預期將可有效改善目前尖峰時段載客率偏高情形。

航港局表示，現行航班在1月14日前，如有大量旅客搭乘需求，將以啟動臨時加班船方式因應，114年2月份的航班表則將循例準時於1月10日公布，並依調增後的航班數安排，以滿足旅運需求。

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該局說明，金門小三通旅客人數自去年11月起明顯增加，另適逢農曆春節連續假期將屆，國人返鄉之旅運需求也將提高，經綜合評估後，公布調增上述航班，其中金廈航線1月14日至31日增開航班時間為每日增加由金門方船舶上午9時金門駛往廈門，10時(原船)由廈門返回金門。廈門方船舶則增加下午16時廈門駛往金門，17時(原船)由金門返航廈門；金泉航線1月14日起增加為每日2個往返航班後，航班時間將調整為上午8時30分、11時10分由泉州駛往金門，金門返回泉州航班時間為上午9時50分及下午16時35分。

為確保旅客搭乘服務品質，後續將視旅運需求滾動檢討航班數，如有臨時性大量旅客需求，亦將隨時啟動臨時加班船機制疏運，以滿足小三通旅運需求。各航線航班表將公布於航港局官網小三通航班專區(網址:https://www.motcmpb.gov.tw/BoatSchedule?SiteId=1&NodeId=380)，以便旅客查詢，有搭乘需求旅客並可運用金門縣浯江公司訂位APP、電洽各航商或至金門水頭碼頭浯江公司櫃台訂位。