LINE Pay 2024年營收近63億年增逾3成　創歷年新高

▲LINE Pay 2024年營收創高。（圖／LINE Pay提供）
記者巫彩蓮／台北報導
LINE Pay今 (10) 日公告2024年12月營收6.17 億元，月增4.22%，年增40.70%，創單月歷史新高；2024全年營收62.96億元，累計年增31.76 %，為歷年最佳。
經濟部預估2024年國內全年零售及餐飲營業額皆創歷史新高紀錄，LINE Pay受惠消費市場營業額持續增加，加上LINE Pay用戶數、全台支付據點持續成長，也帶動手續費收入創新高，推升整體業績表現。因11、12月營收連續創單月新高，帶動LINE Pay 2024年全年營收達62.96億元，參考2024年第一季至第三季淨利率11%，第四季整體營運有望持續創造亮眼表現。
12月受惠保暖衣服採買需求大增，帶動相關消費交易量每週成長達45%，觀察也發現，寵物市場表現亦亮眼，主因受到消費者為毛孩添購新衣需求激增，每週交易量成長達20%。12月下旬，隨著歲末聚餐及送禮需求攀升，百貨、OUTLET及餐廳等業態表現尤為突出，整體交易量週成長超過20%，顯示LINE Pay以便捷支付與豐富優惠活動，成為消費者年終購物與餐飲消費的支付首選。
截至去年12月底止，LINE Pay全台支付據點累積突破59萬處，持續擴大國內消費市場版圖；展望2025年，積極發展第三方支付事業的同時，也將持續推動點數回饋卡及廣告行銷平台事業收入，同時將積極強化雙向跨境市場布局，並運用AI技術拓展廣告平台精準行銷相關之數據資源，多路並進推動LINE Pay邁向國際行銷平台之目標。
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