郭智輝看好台灣未來4年高科技發展　強化在美供應鏈韌性

▲經濟部今日召開年終記者會，經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（10）日舉行年終記者會，針對川普上任後的關稅相關議題，經濟部長郭智輝指出，全球加徵10％關稅對台灣影響不大，會把供應鏈往美國移動，經濟部會協助台商在美國建置更完整供應鏈、強化供應鏈韌性，且未來4年台灣可以在高科技領域發展得很好。

郭智輝表示，川普關稅政策包括很多面向，全球要加徵10％關稅，對台灣影響不大，但是對中國、墨西哥加拿大課稅擴大，會對當地台商造成影響，會去討論，若是在當地設廠，如果在中國生產銷到美國，會建議考慮能否承擔高關稅，有需要經濟部會提供協助。

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郭智輝指出，川普上任後會明確提高關稅、降低國內所得稅，是吸引到美國投資，但對經濟部來講，會把供應鏈往美國移動，包括ICT、汽車零組件產業，雖然川普說對電動車不是很支持，希望油電車發展，但他身邊的馬斯克就是電動車大廠老闆，不過最近也不談電動車了都在談機器人，美國未來發展這塊蠻適合跟台灣一起合作。

郭智輝說，對政府來說，繼續發展5大信賴產業，對台灣未來4年是有利的，台灣企業對承諾的事情全力以赴；台灣代工有彈性又有速度，就是台灣獨特的一套發展模式，未來4年台灣可以在高科技領域發展得很好。

郭智輝也提到，80年代是美國最強盛的時代，川普會朝著這個方向，當時主要發展科技、汽車、建築、太空等產業，川普要讓美國再次偉大，他會讓哪些產業再度發展？經濟部會協助台商在美國建置更完整供應鏈、強化供應鏈韌性。

此外，關於食品業者想前進海外，郭智輝也分享，去年1月去美國，吃1顆滷蛋5美元，意思就是說，產業要進到新的國家，要把熟悉飲食推到其他國家不簡單，對台灣食品業者討論，對該市場深入了解多少，要怎麼幫助，國際貿易是我的強項，做了40幾年才來政府打工，要先了解要輸出國家的特色，才能協助所有國內廠商。