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尾牙抽中3萬元　老鳥凹請客！「她買雞排+珍奶」還被嫌沒誠意

▲▼喜宴,婚宴,辦桌,尾牙,請客,佛跳牆,米糕,油飯,土雞,冷盤。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO中獎被老鳥凹請客。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

很多公司都會在年末舉辦尾牙，犒賞員工、團隊一年的辛勞，很多人都期待在抽獎環節人品爆發，有網友表示，幸運抽中3萬元，被老屁股點名要請飲料+雞排，她也覺得可以，於是買了雞排+珍奶請大家，結果卻被嫌棄「為何不讓大家選要喝什麼？」認為原PO沒誠意，讓她超傻眼。

女網友在Dcard發文，「尾牙中獎請客還被情勒」，尾牙幸運地抽中了3萬元獎金，立刻被同事點名要請客，她也對請客這件事並不介意，訂了雞排跟珍奶請大家喝，但有一些同事不滿意，因為不喝奶，抱怨為何不讓大家自行選擇飲料，甚至放話說請客當天拒絕接受，因為原PO沒誠意。

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原PO氣炸表示，雞排+珍奶一份要160元，「不想吃不想喝就別拿，我可以拿去請別人做人情，你當你自己是公主喔？我請客還要特別去服務你嗎？我是有欠你嗎？有夠欠揍」。

貼文曝光，網友紛紛留言，「他的給我，我會跪下來叫你媽」、「得了便宜還作怪，不用理他，最好他不拿，就把他的飲料送給其他人，別人還會跟你說謝謝」、「這什麼爛人阿，同事有請客我就很感激了，才不管請什麼東西」。就有網友分享1招，「我都說拿來還負債，還一邊算一邊講這個月還差多少，才能剛好月繳額夠」、「我都說我要還學貸或是貸款，其他人就沒講話」。

也有不少網友指出，中獎要請客本身就很不合理，「真的中獎都會被情勒要請客」、「一直都覺得中獎要請客這件事很奇妙，升遷加薪什麼的請客就算了，主管同事間本來就會互相幫忙，可是中獎是憑自己的運氣欸，到底為什麼要請啊」、「中獎要請客的文化真的很討厭！都喝免費還挑」、「之前才抽到5000被凹請星巴克」。

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關鍵字： 尾牙中獎請客嫌棄社交

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