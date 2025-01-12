捷迅去年Q4獲利優於Q3　今年包機增班、增海外據點讓業績續成長

▲右起捷迅董事長顧城明與總經理孫剛銀在公司年終晚宴上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)去年營收14.08億元，EPS1.4元，前三季EPS4.25元，第四季營收16.63億元，季增18.16%，全年EPS上看6元，公司董事長顧城明昨(11)晚在公司年終晚宴上指出，捷迅做事按部就班，經過長期佈局，今年每周兩班的貨運包機將增為4班，在美國的冷鏈生鮮與食品倉儲配送業務都將持續擴充，在亞洲多國將擴增支站，公司業務成長估可不受景氣影響。

捷迅總經理孫鋼銀進一步說明，去年第二季在美國西雅圖完成的冷鏈物流併購案，讓公司去年第三季開始陸續新增冷鏈生鮮產品客戶群，今年美國輸往亞洲的生鮮貨將會持續成長，公司也取得美國餐飲連鎖店的預製食品倉儲與運送業務，讓捷迅在電子，電商貨櫃之外，成功打進新市場。

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▲捷迅高階一起向來賓與員工敬酒。（圖／記者張佩芬攝）

另在美國德州購入的近13萬英呎保稅倉，規畫設置成為達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，將於本季完工，估算此保稅倉最大可容納高達近1,000個40呎貨櫃、20,000個棧板的儲位空間供客戶使用。

今年在馬來西亞的檳城、印度的清奈、越南的河內都有設立支站的規劃，藉以擴大業務版圖，因此即使今年全球景氣變數多，即使出現衰退現象，公司業績仍將持續成長。

▲上二圖為晚會現場最吸睛的猛男秀，下圖鏟錢遊戲抽中的六人，有鏟到6.8萬元的，最後一位中獎者是財務長張禕璟，沒鏟完的22萬多元都歸她，她大方的給同桌同事每人1萬元分紅。（圖／記者張佩芬攝）

對於川普的關稅政策，顧城明認為過去川普就曾經實施過，現在美國本身面對的問題很多，過去的經歷不代表未來也會發生，但有過去經驗做參考依據，不必太悲觀看待關稅問題，而且如果大家都面臨相同的問題，影響力道就會消退。

捷迅昨晚年終晚會在台北漢來大飯店舉行，陽明海運前董事長謝志堅、長榮空運倉儲總經理林宗彥、華航貨運副總劉得湶與美國聯合航空，陽明海運、長榮海運、萬海航運、韓新遠洋台灣公司高階均出席盛會。

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