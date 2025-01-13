黃仁勳點自駕車成下個上兆美元產業　釣出馬斯克喊「他是對的」

▲黃仁勳CES主題演講。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA執行長黃仁勳此次在CES進行主題演講中，除了宣布將和豐田合作，打造自駕汽車外，更表示自動駕駛汽車市場，將會成為首個價值數兆美元的機器人產業，演講影片在推特遭轉發後，也引來特斯拉執行長馬斯克在下方留言，說黃仁勳是對的。

黃仁勳在CES的主題演講片段，被美國財經Podcast主持人Shay Boloor分享，更點名TESLA並附上演較金星的符號，這則貼文也被馬斯克海巡到，在下方留言「Jensen is right」，認同黃仁勳的觀點。

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黃仁勳表示：「每年有十億輛汽車行駛上兆英哩，穿梭於世界各地。自駕車是最大的機器人市場之一，由 NVIDIA Blackwell 架構所驅動的平台將讓這場革命進入高速發展階段。下一波自主機器將依賴實體 AI 世界基礎模型來理解現實世界並與之進行互動，而 NVIDIA DRIVE 就是專為這個新時代所打造的產品，提供無與倫比的功能安全性與 AI。」

NVIDIA DRIVE Thor 則是 DRIVE Hyperion 的核心電腦，是經過生產驗證之 NVIDIA DRIVE Orin的後續產品。其架構相容性與可擴充性代表開發人員可以使用早期 DRIVE 產品世代的現有軟體，以及整合日後的更新項目，即能享有無縫的開發管道。



建立在 NVIDIA Blackwell架構上的 DRIVE Thor，在經過調整後能夠處理最嚴苛的工作負載，包括涉及生成式 AI、視覺語言模型和大型語言模型的工作負載。其簡化的架構透過利用強大的 NVIDIA 加速運算功能，平行運行端對端自駕車堆疊及經過驗證的安全堆疊，有著更佳的通用性、減少延遲與提高安全性。