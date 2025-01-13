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黃仁勳點自駕車成下個上兆美元產業　釣出馬斯克喊「他是對的」

▲▼黃仁勳CES主題演講。（圖／記者高兆麟攝）

▲黃仁勳CES主題演講。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA執行長黃仁勳此次在CES進行主題演講中，除了宣布將和豐田合作，打造自駕汽車外，更表示自動駕駛汽車市場，將會成為首個價值數兆美元的機器人產業，演講影片在推特遭轉發後，也引來特斯拉執行長馬斯克在下方留言，說黃仁勳是對的。

黃仁勳在CES的主題演講片段，被美國財經Podcast主持人Shay Boloor分享，更點名TESLA並附上演較金星的符號，這則貼文也被馬斯克海巡到，在下方留言「Jensen is right」，認同黃仁勳的觀點。

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黃仁勳表示：「每年有十億輛汽車行駛上兆英哩，穿梭於世界各地。自駕車是最大的機器人市場之一，由 NVIDIA Blackwell 架構所驅動的平台將讓這場革命進入高速發展階段。下一波自主機器將依賴實體 AI 世界基礎模型來理解現實世界並與之進行互動，而 NVIDIA DRIVE 就是專為這個新時代所打造的產品，提供無與倫比的功能安全性與 AI。」

NVIDIA DRIVE Thor 則是 DRIVE Hyperion 的核心電腦，是經過生產驗證之 NVIDIA DRIVE Orin的後續產品。其架構相容性與可擴充性代表開發人員可以使用早期 DRIVE 產品世代的現有軟體，以及整合日後的更新項目，即能享有無縫的開發管道。

建立在 NVIDIA Blackwell架構上的 DRIVE Thor，在經過調整後能夠處理最嚴苛的工作負載，包括涉及生成式 AI、視覺語言模型和大型語言模型的工作負載。其簡化的架構透過利用強大的 NVIDIA 加速運算功能，平行運行端對端自駕車堆疊及經過驗證的安全堆疊，有著更佳的通用性、減少延遲與提高安全性。

關鍵字： 黃仁勳馬斯克

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