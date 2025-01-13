苦讀碩士「畢業後月薪僅24K」妹子崩潰：很丟臉嗎？網推1出路

▲親戚還嘲笑她薪水低。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人都渴望找到一份薪水高又離家近的工作，一名女網友表示，碩士畢業後找工作處處碰壁，最終僅找到工廠作業員的工作，但因為訂單量少，不到兩個月就被停派，轉而成為產線作業員（DL），沒想到月薪只有24K，讓她不禁感嘆「社會對我不公平」。

女網友在Dcard發文，拿到文組碩士學位後，找工作狂被打槍，「上面的嫌科系不對，下面的嫌學歷太高」。去年9月透過派遣，進到一家科技業工廠擔任作業員，因為訂單少，不到兩個月就被停派，隨後被公司其他部門挖角當DL。

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雖然公司曾說會考慮培訓她成為工程師，但實際上並沒有升遷的機會，只是因為DL少了一個職缺。她坦言，傻傻做到現在，月薪實領只有2萬4千元，比她在學生時期打工的收入還要少。她身上有學貸、房租的壓力，還需照顧生病的家人，親戚不僅不幫忙，還嘲諷「碩畢月薪不如他們」。

她無奈表示，「每個人工作運真的不一樣，但這樣真的很丟臉嗎？我已經很努力在賺錢過生活了，為什麼感覺這社會對我那麼不公平」。

貼文曝光，網友建議她可以考公職，「有無考慮去考公職或是國營事業」、「妳可以考郵局，以妳的能力應該可以的」、「找時間補些證照報考國營，應該是個不錯的策略」。其他網友則表示，「我志願役士兵從34，跳到現在50，有興趣嗎？還可以學習專業專長緊急救護技能喔，職軍歡迎考慮」、「現在餐飲大缺工，我家開到4萬還找不到人」、「妳要不要當碩士後研究員，薪水還比妳這個高很多」。

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