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「P2P網路借貸平臺公會」獲准成立　為金融科技發展注入強心針

▲新台幣，鈔票，錢幣。（圖／路透社）

▲P2P網路借貸平台公會准予成立，可將社會廣大閒置資金，提供服務給予不同階層民眾。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

由信任豬公司、台灣資金交易所、鄉民貸、日生金互聯網、普匯金融科技5家企業發起人成立「P2P網路借貸平臺公會」獲內政部核准成立，同時推舉普匯金融創辦人姚木川擔任主任委員，負責籌組「中華民國網路借貸平臺同業商業公會」，為台灣金融科技發展開創另一歷史里程碑。

金管會在2023年10月19日發布「網路借貸平臺業務事業指導原則」，讓銀行偕同P2P業者擴大融資服務，善用金融科技P2P技術，將社會廣大閒置資金，提供服務給予不同階層民眾與企業，協助年輕人創業、出國考研、進修學習抑或挹注新創企業營運資金等補強銀行服務。

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台灣自2016年開啟P2P借貸商業模式，誕生數十家業者，近年，在各界期盼與催促下，由政院從旁指導內政部商業司，召開多次跨部會業者溝通會議，金管會亦同步召開銀行與P2P業者溝通會議，逐步取得共識，朝向籌組產業公會，擬定自律規範，提供政府規管及銀行合作參考指引，實現普惠金融，良善產業永續發展。

經過幾次政府跨部會與業者討論，制定公會籌組代表嚴格審查標準，遴選出代表性業者，內政部在9日核准同意，發起人代表包括信任豬公司、台灣資金交易所、鄉民貸、日生金互聯網、普匯金融科技等5家企業，推出姚木川擔任主任委員，負責籌組「中華民國網路借貸平臺同業商業公會」。

P2P公會成立將遵循金管會「網路借貸平臺業務事業指導原則」，酌參銀行公會「中華民國銀行公會會員銀行與網路借貸平臺業務事業間之業務合作自律規範」，制定P2P網路借貸產業自律規範，基本業務以「網路借貸、債權轉讓」為主且不逾越金管會四條紅線為圭臬。
 

關鍵字： P2P借貸公會金融科技普惠金融

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