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川普2.0強調「美國優先」 渣打估一年內美元指數回落105區間

▲▼渣打銀行。（圖／渣打銀行提供）

▲圖中為渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲，左為渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla，右為渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪。(渣打銀行提供)

記者巫彩蓮／台北報導

展望 2025 年，全球經濟格局正面臨重大轉變。川普重返白宮，並以「美國優先」的姿態欲重新定義全球經濟規則。渣打首席投資辦公室 (Chief Investment Office)（以下稱「渣打CIO」）認為，基於美國相對強勁的經濟基礎，全球經濟呈現以美國為核心的發展態勢，其通膨走勢的變化、央行降息的步伐，以及貿易與政治的博弈，都將為市場帶來挑戰與機遇，估美元指數在未來12個月將緩步回落至105左右。

渣打 CIO 美國經濟表現較其他主要市場強勁，預期短期內美元指數將持續受到支撐，渣打 CIO預估，未來3個月可能在106水平上下波動。中長期走勢主要取決於美國財政與貨幣政策。準財政部長貝森特（Scott Bessent）提出非通膨導向的成長計劃，預期能抵消貿易和移民政策帶來的通膨壓力。同時，聯準會可能在2025年開始逐步調降基準利率。綜合考量，預期美元指數在未來12個月將緩步回落至105左右。

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主要央行中，日本央行可能是 2025 年唯一一個實施升息的央行，這將支撐日圓走勢。然而，美國的高關稅政策恐壓抑日本出口貿易，進而限制日圓升值空間。儘管如此，基於美國10年期公債殖利率預期將維持窄幅波動，再加上日本央行可能升息並進行外匯干預，預期美元兌日圓在2025年將呈現下跌走勢。具體而言，該匯率預期在未來3個月將觸及152，12個月後則可能降至145。

中國正面臨內需疲軟與外貿受挫的雙重壓力，預期美元兌離岸人民幣將在 3個月內達到7.35，而12個月後可能回落至7.2。就商品貨幣而言，由於中國是澳洲的主要出口市場，受中國經濟放緩影響，預期澳幣兌美元在未來 12 個月將維持在0.65水準。紐西蘭儘管仍面臨通膨壓力，但因經濟成長預期下修，預期紐幣兌美元在未來12個月將處於0.57。至於加幣，其走勢將取決於全球經濟成長與油價復甦力道，預期美元兌加幣將全年維持在1.44 左右。

受惠於全球央行降息潮及避險需求增加的雙重推動，渣打 CIO 認為，黃金價格展望樂觀，將可望持續上揚。預估金價在短期1 到3個月內可能觸及每盎司 2,750 美元，未來 12 個月內則有望達到每盎司2,900美元。

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