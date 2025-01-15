航空貨運今年長約價加高近九成　全年看現貨價表現

▲攬貨業認為目前航空貨運運價偏高，要等星宇航空全貨機加入營運才能回歸正常。（圖／桃機提供）

記者張佩芬／台北報導

大型航空貨運承攬業者指出，今年長約價大幅加高，美西線每公斤從去年的新台幣80元拉高到150元，航空公司今年貨運獲利能優於去年就看現貨價了，由於電商業者已經學到教訓，調整出貨策略，避開電子業出貨旺季，運價不易暴漲，但目前運費水平較疫前明顯偏高，估計要等2027年星宇航空10架全貨機開始交機後，市場運價才會回歸正常。

業界高階指出，疫前淡季的時候，美西線每公斤50-60元的運價常見，旺季在80-100元之間，現在即使淡季也有180元左右的價格，航空公司以成本拉高理由，將運價守得很緊，但對於託運人來說，負擔相當沉重，也造成物價上漲，這樣的狀況估計要等星宇的全貨機加入後才會有明顯改善。航空貨運承攬業一般長約比重約佔五成。

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2023年第四季因為大陸電商業大出貨，航空貨運美西線運價從10月的每公斤新台幣90元開始一路攀升，到11月下旬遠東至北美航線出現爆艙狀態，MUST GO的貨品，美西、美東都是320元，49元油料附加費外加；經過那一次慘痛教訓，電商業開始分散出貨，在歐美設倉，並設法將貨品運送從空運轉向海運。

目前電商貨在亞洲到美國與亞洲到歐洲，已經佔到四到五成，而電商貨多數是低價品，卻以高價的空運運運送，攬貨業認為，電商業玩的是金融槓桿操作，危險性也滿高的，由於歐美政府認為電商業對於本土傳統百貨業傷害太大，都有提高免稅額與加高關稅計畫，像德國法蘭克福機場不提供電商貨清關服務，電商貨運往歐洲，要從荷蘭阿姆斯特丹或比利時烈日等地運進，大陸電商業也開始積極拓展南亞與東南亞市場，分散風險，但也成為短鏈運輸。

對於攬貨業來說，目前是賣方市場，高運價讓攬貨業缺少討價還價與賺取差價的空間，為客戶代墊的三個月運費負擔沉重且風險性高，有與市場做賭博的感覺。

今年農曆年前市場小旺季不旺，美西線運價自去年12月的230降到180元，美東自240降到190元，歐洲線則自180元降到100元左右，32元油料附加費外加。

大陸市場為包機多，美西線運價從去年12月的每公斤70人民幣殺到現在的10元人民幣，美東與歐洲在15人民幣上下，而且是全包運價，攬貨業形容運價爛到爆。