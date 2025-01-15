日本國家隊戰台積電　科技大老點出勝負關鍵

▲童子賢認為，未來5到7年內，台積電沒有敵手。



圖文／鏡週刊

即將在4月開始試產的日本半導體國家隊Rapidus被認為未來有機會挑戰台積電，但和碩董事長童子賢認為，雙方最根本的差距，在於晶圓廠從設置到量產，中間至少需要2年半、3年的時間，且台積電為了單一的2奈米製程廠房，投入的金額高達200億至250億美元（約新台幣6,570億元到8,213億元），日本政府就算補助新台幣2,000億元，也只夠試水溫，很難有所作為。更何況，現在台積電光在台灣就有7座廠區正在營運與興建先進製程，競爭對手如果要彎道超車，難度實在太大。

日本半導體國家隊的Rapidus，不僅獲日本官方與包括SONY、豐田在內的八大財團全力支持，背後還有美國撐腰，再加上日本在半導體材料與設備的領導地位，實力不容小覷。「未來勢必成為重要敵手。」一位台積電主管私下對本刊表示。

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看著Rapidus橫空出世，並急行軍追趕，一位台積電主管對本刊直言：「Rapidus應該可以做起來。」更點出其崛起的關鍵原因，「日本在先進製程的能力是有的，他們的半導體材料在全球的市場占有率達到5成，排名第一；半導體設備占有率超過3成，也高居第二，現在把晶片製造的能力補強起來，未來勢必成為台積電新敵手。」該主管肯定地說。

工研院產業科技國際策略發展所經理范哲豪指出，以半導體地緣政治的氛圍來看，每個區域或國家都希望打造完整的生態鏈，從設計到製造端必須能夠自給自足，因此，日本振興半導體產業，除了成熟製程外，當然希望能夠在先進製程也占有一席之地。「日本政府希望藉此帶動高階半導體設備和材料的發展，畢竟，日本若繼續在尖端晶片的製造能力落後，材料和設備廠商也將在中長期失去競爭力。」范哲豪對本刊分析。

受到美、日二大強權大力支持的Rapidus，確實已成為台積電的最新敵手，但是否真的能衝擊護國神山？「未來5到7年，台積電幾乎沒有敵手。」上週，和碩董事長童子賢被本刊問及此事時直言。

童子賢認為，雙方最根本的差距，在於晶圓廠從設置到量產，中間至少需要二年半、三年的時間，且台積電為了單一的2奈米製程廠房，投入的金額高達200億至250億美元（約新台幣6,570億元到8,213億元），日本政府就算補助新台幣2,000億元，也只夠試水溫，很難有所作為。「更何況，現在台積電光在台灣就有7座廠區正在營運與興建先進製程，競爭對手如果要彎道超車，難度實在太大。」童子賢向本刊分析。

但Rapidus究竟會不會成功呢？「現在下結論還是言之過早。」范哲豪說。「如果這麼容易，三星和英特爾在3奈米就不會遭遇這麼大的挫折，不管三星還是英特爾的3奈米都有良率不穩定，以及客戶很少的問題，何況，日本要從40奈米直接跳到2奈米，中間的28奈米、16奈米和3奈米根本都沒經驗，所以挑戰非常大。」

從Rapidus宣稱4月開始試產，卻要等到2027年才能量產的說法來看，范哲豪坦言：「正常來說，試產到量產的時間不會拖到那麼久。更何況，量產2奈米至少還需要5兆日圓（約新台幣1兆元）的資金，Rapidus究竟要從哪裡募集到這麼龐大的錢，也是一大考驗。」

不過，就算備受質疑，也有專家仍看好Rapidus。「我認為Rapidus有一半的成功機會。」長內厚表示：「1990年代，許多人也不看好台積電。Rapidus也與台積電不同，是以全晶圓的方式，從前段到後段一貫生產的新商業模式，不是沒有成功的可能性。畢竟台積電是專門為大型客戶進行大規模生產，而Rapidus旨在為小規模客戶進行多樣、小批量的生產，能避開與台積電直接競爭。」



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