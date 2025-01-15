全家餐飲去年營收創新高　攜手金色三麥打造首家IKIGAI燒肉餐酒館

▲IKIGAI燒肉餐酒館。（圖／全家餐飲提供）

記者廖婕妤／台北報導

全家餐飲（7708）2024全年合併營收為23.79億元，年增9.34％，寫下同期新高，未來每年展店8-10家；另旗下小金雞「IKIGAI燒肉」第6家店今進軍台中燒肉一級戰區，攜手金色三麥（7757）打造首家IKIGAI燒肉餐酒館，可望助攻業績表現。

全家國際餐飲總經理辛紫綾表示，「IKIGAI燒肉」主打平價卻精緻的個人燒肉套餐，翻轉燒肉成為日常三餐選項之一，成功創造該品牌去年營收倍數成長的亮眼成績，其商業模式研發和對於肉品的專業知識皆來自於沃克牛排，目前沃克牛排做為研發中心的階段性任務已完成，沃克牛排朝富店今正式轉型為「IKIGAI燒肉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

辛紫綾指出，此次「IKIGAI燒肉」進軍全台燒肉競爭最激烈的台中地區，選在台中七期住宅、商辦林立的西屯區，考量周邊人潮多、商圈發展穩定，且觀察附近消費客群對於高品質的餐飲體驗需求高、接受度也廣，為了展現品牌突破差異化的用心，觀察台灣近年精釀啤酒呈現成長趨勢，獨特風味和多樣性，吸引年輕族群和追求品質族群，故攜手金色三麥（7757）打造首家「IKIGAI燒肉」餐酒館搶攻台中燒肉市場。

展望1月營運，進入農曆年前的商機把握，大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉三大品牌，首次聯合發出總價值高達1,105元的「全餐國際餐飲優惠券」，只要於限定期間至店鋪用餐，就能獲得2月至5月商品優惠券，加熱業績高峰期。