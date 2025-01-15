Freightos警告：電子商務貨載從空運轉向海運　大電商直接找船公司

▲電商貨正在從空運轉向海運。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

股票在納斯達克上市的國際貨運預訂和支付平台Freightos警告，美國的一些電子商務貨載正在從空運轉向海運，以因應美國規劃大幅降低免稅進口包裹的金額等相關規定。在電商貨已經佔亞洲-美國航線四到五成貨載情況下，這項轉變對航空貨運恐出現頗大衝擊。

業界指出，空運運價約為海運10倍，不過海運運價大漲或大跌時，會有6到12倍的差距，電商業轉向海運估計主要為降低營運成本，以彌補免稅額降低的損失。陽明海運高階表示，電商貨轉往海運沒有特別明顯，後續還要觀察；大型海空運承攬業則指出，空運貨都會透過承攬業處理，海運貨大電商就有可能直接找船公司洽談運約，當船公司的直客去了，因此不容易掌握貨載去向。

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Freightos是在上周「全球貨運展望」網路研討會，探討了即將上任的川普總統的行動可能如何影響電子商務空運，包括目前價值低於800美元的貨物免徵關稅的最低限度豁免以及報告和備案海關要求。

Freightos研究主管萊文(Judah Levine)表示，已經有跡象表明，一些中國出口商和美國電子商務進口商或賣家正開始通過海運積累庫存，以應對更嚴格的規定。如果規則突然發生變化，可能會對航空貨運產生巨大影響。

他指出，如果出現某種程度的關閉，或者關閉某些國家或某些類型的商品，那可能會是戲劇性的。一條途徑是穿過墨西哥，還有其他跡象表明，一些貨物直接運往美國，這將減少對空運的依賴。諸如此類的舉措可能表明，電子商務從航空貨運的轉變已經開始。

如果最低限度發生一些重大變化，如果它被阻止或降低到非常低的水準，則可能意味著更快的轉變。萊文強調，美國和歐洲的電子商務運輸已經面臨一些挑戰，除了美國可能做出的改變外，歐盟委員會還計劃取消價值150歐元以下商品的關稅豁免。

不過也有業者持不同看法，Clearit報關行總裁 Adam Lewis 指出，該行業仍在等待微量豁免的潛在變化，重點更多地放在高價值進口產品上。他認為向海運的轉變將相對緩慢，他我不認為人們會急於開始使用海運來引進這些電子商務產品，而且86型運輸過去並沒有真正依賴過海運的貨櫃運輸。他認為，雖然航空貨運費率可能會下降，但從長遠來看，市場將會調整，航空貨運更具活力，對供需的反應更加靈敏。