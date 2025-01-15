GDP成長有底氣　外資：2025年台股投資勝率大增

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股在AI浪潮驅動之下，整體市值已上升至全球第9大市場，保德信指出，看好台灣景氣2025年仍能持續成長，有利於台股今年維持多頭，且根據歷史數據統計，每當GDP年增率大於3%，投資台股不論在報酬率與勝率都將隨著時間拉長而走升。

PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金擬任經理人張芷菱表示，台經院預測今年台灣GDP將逐季成長，全年年增達3.15%，預期在經濟穩健成長之下，可望帶動台股市值再創新高，數據亦顯示，每逢台灣GDP年成長率高於3%進場投資台股，持有1年的平均報酬率為10.8%，後2年為24.3%，若持有3年平均報酬率甚至可達31.6%之多，勝率也從6成上升至超過9成。

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張芷菱指出，由於台股近年出現「強者恆強」現象，讓各產業指標股成為市場資金追逐標的，根據統計，若拿各產業市值前15%強，與各產業市值成長前15%強成分股相較，近兩年的總報酬分別為47.4%、57.4%，兩者相差10個百分點，反映出在挑選持股時，若能多面向從營運效率、成長性、夏普值表現來評估企業的成長動能，能強化持股標的跟漲抗跌能力。

雖然台股今（15）日再度收低，不過張芷菱說明，展望晶圓龍頭大廠法說將於明（16）日登場，以及輝達執行長黃仁勳來台、科技大廠尾牙等題材利多，有利類股輪動，操作上建議逢低分批佈局並汰弱留強。

再者，從產業趨勢來看，張芷菱分析，看好CoWoS先進封裝需求強勁，市場估計2025年全球需求將達70萬片，逾六成來自輝達，且為應付市場龐大需求，晶圓龍頭大廠持續提高資本支出，市場預估今年晶圓龍頭大廠CoWoS產能將提升至8萬片；另外，眼見全球生成式AI急速發展，帶動光通訊的技術迭代，傳輸速度升級週期顯著縮短，矽光子技術因為具有降低功耗、提高效能之優勢，能滿足爆增的運算速度需求，台灣相關指標供應鏈需求可望跟著水漲船高。

