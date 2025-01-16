收到NVIDIA新人禮物　「見4樣物品」他愣了！網喊慘：好小氣

▲輝達。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳掀起人工智慧（AI）浪潮，許多人夢寐以求想進輝達上班，就有員工分享收到的「新人大禮包」，有一個黑色的保溫瓶、黑色的筆、筆記本，以及桌上型掃地機器人。貼文曝光，許多網友笑翻，「疫情前進去的才是大禮包」、「水壺想收一個」。

有網友在Dcard發文，「NV新人大禮包」，收到NVIDIA給的新人禮，但是打開後很失望，一個黑色的不鏽鋼水瓶，瓶身上印有NVIDIA的LOGO，一支筆和一本筆記本，最特別的是，還送了一個桌上型掃地機器人，「只是要手動」。

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貼文曝光，掀起網友討論，「新鮮的肝」、「好慘，大禮包長這樣」、「實習收到的筆跟筆記本也一模一樣」、「好小氣」、「怎麼沒送5090」。不過，也有網友羨煞，求原PO幫忙內推，「操也想進去，可惜雜魚如我第一關就被刷掉」、「我進不了，只能自己花錢買一把信仰尺（而且還是仿的）」、「好想進NV，但我只能進AV」。

大家擠破頭想進輝達工作，一名在輝達任職的GPU工程師就曾透露，輝達一年有200萬人投履歷，但只會面試2萬人，經過約6輪的面試後，最終錄取1萬人，面試的內容都是技術性問題。也有其他員工指出，在輝達工作2年半雖然薪資不錯，但是上班壓力很大，「面試時主管甚至會提醒你非常操，250萬的生活頂多加到93分，但工時壓力算下去，也許直接扣20分」。

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▼新人禮包。（圖／翻攝自Dcard）

