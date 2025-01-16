台積電傳拒接三星Exynos代工　Galaxy新手機高階晶片添變數

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）今（16）日下午即將召開法說，不過市場傳出3奈米生產線在維護商業祕密的考量下拒絕接下三星Exynos的代工訂單，外媒直指Galaxy S旗艦產品採用高階晶片的規劃將因此添加變數。

據科技網站《WCCFTECH》報導，三星在提高下一代 3nm GAA 製程良率方面遇到的麻煩，這意味著這家韓國代工廠需要盡可能獲得的所有幫助，雖然三星可以應付台積電漲價要求，但台積電在營業祕密考量下，相關接單出現變數。

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由於三星的第一代和第二代3nm GAA技術的最初良率目標是70%，但根據目前的記錄，該公司改進迭代僅達到20%，且業界紛指台積電2nm試產良率60%，優秀的成績單讓人印象深刻。

有傳言稱，三星正試圖與其他代工合作夥伴簽訂協議，在這些協議中，Exynos 系列的生產可以在各種技術之間共享。雖然報告中沒有具體提及台積電的名字，但除了台積電和三星之外，沒有其他人擁有技術和足夠達成目標的機器設備滿足訂單需求。

三星的低產量導致該公司失去了多個客戶，包括高通的 Snapdragon 8 Elite Gen 2。而科技達人Jukanlosreve 在 X 平台上指出，台積電拒絕三星下單的原因，與維護營業祕密有關，此舉可以避免讓三星窺見台積電如何維持穩定量產。